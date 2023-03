Home

Cronaca

Guidava senza patente uno scooter rubato, denunciato un livornese

Cronaca

28 Marzo 2023

Guidava senza patente uno scooter rubato, denunciato un livornese

Livorno 27 marzo 2023 – Guidava senza patente uno scooter rubato, denunciato un livornese

Venerdì pomeriggio il Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale, durante il controllo del territorio nella zona della via Giordano Bruno e limitrofe, nello svolgimento di in un servizio mirato contro i furti di veicoli a due ruote che spesso vengono ritrovati nella zona, hanno individuato e fermato un livornese 33enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, alla guida di uno scooter risultato rubato.

Gli agenti hanno identificato l’autore dell’illecito, che è stato deferito all’autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, contestando allo stesso anche la guida senza patente perché mai conseguita.

Lo scooter è stato quindi restituito al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto una settimana fa, e che si è mostrato sensibilmente soddisfatto di esserne rientrato in possesso.

Il veicolo era integro e perfettamente funzionante.

“Altro esempio di assiduo ed attento controllo del territorio da parte delle pattuglie della Polizia Muncipale”, commenta la Comandante Annalisa Maritan

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin