Guidavano con un tasso tre volte il consentito, denunciati un sardo e un nordafricano

8 Settembre 2024

Livorno 8 settembre 2024 – Guidavano con un tasso tre volte il consentito, denunciati un sardo e un nordafricano

I carabinieri durante un servizio di sicurezza stradale e controllo del territorio denunciano due persone e segnalano tre giovani

Due automobilisti avevano un tasso alcolemico 3 volte oltre il limite consentito:

il primo, è un 55enne di origini sarde, fermato alla guida della sua vettura in via Provinciale Pisana è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,54 gr/l

L’altro conducente è un 25enne di origini nordafricane. Dal un controllo eseguito in piazza Ferrucci, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,47 gr/l. Oltre alla denuncia ai sue è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

Sempre nel medesimo contesto operativo, tre giovani, di età compresa tra i 17 e i 23 anni, sono stati segnalati ai competenti uffici della Prefettura quali assuntori non per motivi terapeutici di stupefacenti poiché sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish, dal peso complessivo di oltre 3 grammi, sottoposte a sequestro.