Guidi&Carotenuto e Lorenzo Marianelli, in concerto al The Cage

Il Cage Theatre vi regala un concerto per festeggiare i dischi d’esordio di Guidi&Carotenuto e Lorenzo Marianelli

Amore, lavoro, precarietà, incubi, sogni, ossessioni e star latinoamericane. Sul palco del The Cage Theatre, sabato 24 marzo, arrivano due speciali progetti che segnano un esordio cantautorale che raccoglie le voci della quotidianità di ogni giorno, con la sua ironica, grottesca, capacità di meravigliarci. Per questa speciale occasione l’ingresso sarà gratuito e offerto dal The Cage Theatre che vuole festeggiare e far conoscere i due album appena nati di Guidi & Carotenuto con “L’epoca d’oro” e Lorenzo Marianelli con “State sereni”. Il weekend del teatrino comincia venerdì con Orto Cage – Orto Dance.

SABATO 24 marzo – Non prendete impegni sabato 24 marzo perché il The Cage Theatre ha deciso di regalarvi un concerto per farvi innamorare di due speciali dischi d’esordio per lanciare sempre più nell’iperspazio i talenti locali! Ingresso gratuito quindi per la serata che verrà salire sul palco Guidi&Carotenuto e Lorenzo Marianelli, che porteranno sul palco del teatrino rispettivamente “L’epoca d’oro” e “State sereni”. Guidi & Carotenuto sono due cantastorie nazional portuali, che più che cercare guai, li raccontano, cantando la semplicità degli affanni quotidiani. Il loro progetto nasce nel 2015 in grembo all’orchestra di ukulele Sinfonico Honolulu. I due Luca scrivendo per il Sinfonico, capiscono di poter lavorare bene insieme, anche non dedicandosi esclusivamente all’ukulele e iniziano così a collaborare su territori differenti, un altro pianeta musicale rispetto a quello in cui si sono conosciuti. “L’epoca d’oro”, uscito nel mese di novembre 2017, è l’album d’esordio di Guidi & Carotenuto, un viaggio di esplorazione di questi giorni che parla d’amore e lavoro, considerate dai due cantautori le due grandi battaglie attuali, tra tentativi ininterrotti di far quadrare quei conti che oscillano inevitabilmente tra passione e metodo, tra ideale e necessità. Il disco descrive la grande battaglia quotidiana dei numerosi tentativi di comunicazione frustrati inesorabilmente dalla frenesia della quotidianità, dal deficit di empatia, dalla precarietà da partite iva, da amori che non arrivano a fine mese e che non hanno il respiro possibile per confrontarsi con un orizzonte vasto, aperto. Amore e lavoro entrano così a far parte di un grande gioco di equilibrismo esistenziale in cui il tempo viene scomposto e attribuito ad ogni aspetto e necessità della vita quotidiana, talvolta minuziosamente, con la cura del chirurgo, talvolta passivamente, lasciando che sia il tempo stesso a decidere come venire impiegato. Un gioco impossibile, dove pochi minuti possono fare la differenza, dove una parola in più può cambiare la storia, così come un abbraccio non dato, o un ritardo sul posto di lavoro. Il progetto, grazie al contributo dell’iniziativa Toscana 100 band, entra in studio per la prima volta, al 360 Music Factory Recording Studio. Pur essendo un duo, Guidi & Carotenuto utilizzano lo studio come momento esplorativo sonoro in cui giocare con suggestioni, intuizioni melodiche, arrangiamenti, coinvolgendo anche altri musicisti tra cui Matteo Scarpettini, Fabrizio Balest, Asita Fathi, Stefano Noberini.

Lorenzo Marianelli con il suo album d’esordio solista “State Sereni” spazia dal pop al folk con nove brani originali in parte autobiografici che affrontano varie tematiche: il compimento dei 35 anni, il rapporto con Shakira, la paura per il matrimonio e per la domenica, la scomparsa del padre e la nascita della figlia. La tracklist è uno spaccato ironico e malinconico sulle proprie fobie e sulle crisi nervose che, all’improvviso, appaiono a fuoco sotto una lente di ingrandimento che permette di osservarle con serenità.

L’album è stato arrangiato da Marianelli e dall’autore Federico Russo, registrato da Ernesto Fontanella presso La Tana Studio di Crespina (Pisa) e masterizzato da Andrea De Bernardi di Eleven Mastering di Busto Arsizio (Varese), etichetta Arroyo Metarock, distribuzione Believe.

Lorenzo Marianelli, nato a Pisa nel 1982, è da sempre appassionato del cantautorato in tutte le sue forme, con particolare attenzione alla commistione fra suoni acustici e più moderni.

È co-fondatore, arrangiatore, chitarrista e autore nei Betta Blues Society, band blues attiva in tutto il territorio nazionale che recentemente si è qualificata, primo gruppo italiano in 34 anni, per la finale dell’International Blues Challenge, concorso internazionale per artisti blues organizzato dalla Blues Foundation di Memphis, Tennessee (USA).

Con il suo progetto solista Marianelli è stato tra gli artisti segnalati dal Premio Ciampi 2017 e ha vinto il Premio Ernesto De Pascale 2017 nell’ambito del Rock Contest organizzato da Controradio Firenze. Il The Cage Theatre vi aspetta per scoprire questi due nuovi imperdibili album!