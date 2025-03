Home

Piombino (Livorno) 3 marzo 2025 Ha il daspo ma viene sorpreso in un bar, denunciato un 20enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero un cittadino originario del nord Africa, residente a Piombino, per inosservanza degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione personale impostagli dall’Autorità di P.S.

Si tratta di un giovane sulla ventina, gravato da precedenti, sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di accesso ai locali pubblici (cd. DASPO URBANO) irrogatogli dall’Autorità di PS solamente i primi del mese in corso e per la durata di 2 anni.

Il giovane pregiudicato si sarebbe evidenziato per aver commesso diversi reati contro la persona, il patrimonio ed anche inerenti allo spaccio di stupefacenti, che ne hanno evidenziato un’inclinazione a delinquere da non sottovalutare e, pertanto, ritenuto persona pericolosa.

Ciononostante, nel corso di un servizio di pattuglia, i carabinieri lo hanno notato, di pomeriggio, assieme ad altre persone, intrattenersi nei pressi di un bar dove non avrebbe potuto stazionare, stante il divieto di frequentare tutti i locali ed esercizi pubblici nel triangolo del centro piombinese tra corso Italia, via Pisacane e via Antonio da Piombino.

A seguito dell’accertata violazione delle prescrizioni imposte, i carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno competente.