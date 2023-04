Home

Cronaca

Ha il divieto di dimora, litiga in strada e detiene droga. Denunciato 23enne tunisino

Cronaca

16 Aprile 2023

Ha il divieto di dimora, litiga in strada e detiene droga. Denunciato 23enne tunisino

Livorno 16 aprile 2023 – Ha il divieto di dimora, litiga in strada e detiene droga. Denunciato 23enne tunisino

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà, un 23enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazione del divieto di dimora.

In particolare, i militari, nell’ambito dei servizi preventivi di controllo del centro cittadino disposti dal Comando Provinciale, transitando in piazza della Repubblica, hanno notato due persone discutere animatamente e dopo averli calmati, hanno effettuato un controllo più approfondito.

Al 23enne è stata rinvenuta nella tasca del giubbotto sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di 31 grammi e 145 euro in banconote di vario taglio.

Nel corso degli immediati accertamenti è altresì emerso che il 23enne, oltre ad essere gravato da numerosi precedenti di polizia, alcuni inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, era destinatario del divieto di dimora nel comune di Livorno.

Considerato il quantitativo complessivo rinvenuto e sequestrato, il giovane è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per la violazione dell’obbligo di dimora.

