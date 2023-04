Home

Ha seminato il caos in città con la sua A3, colleziona 9 multe

15 Aprile 2023

Livorno, 15 aprile 2023

Nove verbali per un totale di euro 794 senza considerare le somme che deciderà il Prefetto. Sono queste le multe elevate dalla Polizia Municipale ad un uomo che ieri pomeriggio è scappato ad un posto di controllo, commettendo una serie di gravi infrazioni.

Ricordiamo che si tratta di un Italiano, 29 anni che guidava tra l’altro con la patente sospesa e che è risultato negativo all’alcol test e non in possesso di stupefacenti.

ieri pomeriggio una pattuglia di motociclisti della Polizia municipale si trovava a fare un posto controllo sul viale Italia all’ intersezione con via Sant’ Jacopo in Acquaviva, al fine di verificare il rispetto del divieto di svolta a sinistra.

Ad un certo punto una Audi A3 nera ha svoltato nonostante il divieto, e non si è fermata all’ alt imposto dalla pattuglia.

Ne è scaturito un inseguimento in zona Stadio, alla fine del quale dopo che la vettura ha danneggiato una macchina in sosta e ha poi preso nel senso contrario di marcia via Giovanni da Verrazzano la pattuglia è riuscita a fermarla evitando , che tempestivamente e con grande professionalità che commettesse infrazioni con conseguenze ben più gravi.

Questo il dettaglio dei verbali:

Art. 218 c. 6 circolazione con patente sospesa (era sospesa fino al 26 aprile) prevede il fermo del veicolo per 3 mesi e la revoca della patente e ritiro carta circolazione. Pagamento ridotto non previsto che sarà decisa dal prefetto. Patente sospesa a causa di un provvedimento eseguito dai cc a seguito di un rifiuto su accertamenti art. 187 (stupefacenti)

Art. 189 fuga dopo incidenti con solo danni a cose euro 211.40 entro 5 gg e 302, 00 pagamento in misura ridotta

Art. 172 omesso uso delle cinture di sicurezza, euro 58.10 entro 5 gg e 83.00 in misura ridotta

*Art. 145 c 4*inosservanza del segnale di dare precedenza, nello specifico in via toti per immettersi in via n. sauro, euro 116,90 entro 5gg e 167.00 in misura ridotta

Art. 141 c. 2 perdita di controllo, euro 29.40 entro 5gg e 42.00 pagata in misura ridotta

Art. 141 c. 3 e 8 circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali, euro 60.90 entro 5 gg e 116, 00 in misura ridotta

Art. 192 inottemperanza all Alt degli agenti

Art. 7c14 inosservanza del divieto di svolta a sinistra, nello specifico svoltava a sinistra sul viale Italia da via san Jacopo in acquaviva. Euro 29,40 e 42,00 in misura ridotta

Art. 7c14 impegnava la strada in senso opposto a quello consentito, nello specifico via Giovanni da verrazzano provenendo da via n. Sauro, euro 29.40 entro 5gg e 42.00 in misura ridotta

