12 Novembre 2025

Livorno 12 novembre 2025 Ha spento 100 candeline la signora Neva Canessa, vedova Calvi.

Neva è nata il 12 novembre 1925 a Livorno, in quella che si chiamava la via Reale (congiungeva via Crispi e parte di via dei Lanzi), accanto all’attuale Istituto Vespucci. Uno dei suoi fratelli è stato Ugo Canessa, compianto studioso, docente e storico livornese, autore di fondamentali volumi che raccontano l’evoluzione sociale, urbanistica e culturale della città.

Neva sin da giovane ha fatto la sarta, poi dopo essere rimasta vedova ha lavorato come bidella alle scuole Gamerra, nel quartiere Coteto, dove tutt’ora abita.

La sua grande passione, scoperta in età adulta da spettatrice, più di mezzo secolo fa, è il pattinaggio a rotelle. Prima da zia, seguendo le gare delle nipoti Luciana (campionessa nazionale), Gloria e Cinzia, e poi da nonna, quando all’età di 4 anni anche la nipotina Silvia ha intrapreso questo sport. Del pattinaggio nonna Neva sa cogliere tutte le sfumature, e quando assiste ad una esibizione sa prontamente valutare meglio di un giudice di gara. Del resto la sua è stata ed è una mente brillante, e gode tutt’ora di ottima memoria.

Ha festeggiato questo importante compleanno con la sua bella famiglia. Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.

