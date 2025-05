Home

Habemus Papam: Robert Francis Prevost è Leone XIV, primo Pontefice americano della storia

8 Maggio 2025

Livorno 8 maggio 2025

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio 2025, alle ore 18:07, una fumata bianca ha annunciato al mondo l’elezione del nuovo Papa. Il cardinale Robert Francis Prevost è stato scelto come 267° Pontefice della Chiesa cattolica e ha assunto il nome di Leone XIV. Si tratta del primo Papa americano nella storia della Chiesa.

Nato il 14 settembre 1955 a Chicago, negli Stati Uniti, Prevost ha 69 anni. È entrato nell’Ordine di Sant’Agostino nel 1977 e ha emesso i voti solenni nel 1981. Dopo aver completato gli studi di teologia alla Catholic Theological Union di Chicago, è stato ordinato sacerdote nel 1982. Ha dedicato gran parte della sua vita al servizio missionario in America Latina, in particolare in Perù. Nel 2023 è stato nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

L’elezione di Leone XIV è avvenuta al quarto scrutinio del Conclave, nel secondo giorno di votazioni, come già accaduto per i suoi predecessori Benedetto XVI e Francesco. Dopo l’accettazione dell’incarico, il nuovo Pontefice si è ritirato nella “Stanza delle Lacrime” per indossare la veste papale e prepararsi al suo primo incontro con i fedeli. Affacciatosi dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, ha impartito la benedizione “Urbi et Orbi” a una folla stimata in oltre 100.000 persone.

La scelta del nome Leone XIV richiama una tradizione storica della Chiesa. Il nome Leone è stato portato da 13 Papi precedenti, tra cui Leone I, noto come “Magno”, che nel V secolo ha avuto un ruolo fondamentale nel definire la dottrina cristiana e nel rafforzare l’autorità papale. La scelta di questo nome potrebbe indicare la volontà di Papa Prevost di ispirarsi a questi illustri predecessori nel suo pontificato.

Con l’elezione di Leone XIV, la Chiesa cattolica apre un nuovo capitolo della sua storia, segnato dalla continuità con la tradizione e da una prospettiva globale, riflesso delle origini americane del nuovo Pontefice.

