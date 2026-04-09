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Cronaca

Haccp, Confcommercio: in scadenza l’obbligo di aggiornamento formativo

Cronaca

9 Aprile 2026

Haccp, Confcommercio: in scadenza l’obbligo di aggiornamento formativo

Livorno 9 aprile 2026 Haccp, Confcommercio in scadenza l’obbligo di aggiornamento formativo

HACCP, obbligo di aggiornamento formativo: scadenza il 6 maggio 2026 Confcommercio Livorno ricorda a tutte le imprese del settore alimentare della provincia una scadenza imminente e fondamentale: entro il 6 maggio 2026 è necessario adempiere all’obbligo di aggiornamento formativo per i responsabili del piano di autocontrollo (HACCP). L’obbligo riguarda in particolare gli operatori che hanno conseguito la formazione secondo la precedente normativa regionale (DGR 559/2008), oppure che non sono in possesso dell’attestato SAB. In questi casi è necessario integrare il proprio percorso con un modulo formativo di 4 ore. Si tratta di un adempimento indispensabile per mantenere i requisiti richiesti dalla normativa vigente: il mancato aggiornamento comporta infatti la perdita della validità del titolo. “È importante che le imprese prestino la massima attenzione a questa scadenza – sottolinea il direttore di Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli – perché si tratta di un requisito obbligatorio per lo svolgimento dell’attività e per garantire standard adeguati di sicurezza alimentare”. Confcommercio Livorno, attraverso la propria agenzia formativa, è a disposizione per supportare le imprese nell’adeguamento, ma anche per offrire consulenza su questo tema agli operatori del territorio. Per informazioni è possibile contattare: 0586 1761061, formazione@confcommercio.li.it