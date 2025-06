Home

1 Giugno 2025

Haccp e precarie condizioni igienico soanitarie, sospesa attività a ristorante in centro

Livorno 1 giugno 2025 Haccp e precarie condizioni igienico soanitarie, sospesa attività a ristorante in centro

I Nas a seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, hanno rilevato che i locali in un ristorante del centro di Livorno, erano tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco pregresso non rimosso da tempo, tracce diffuse di grasso ed unto su impianti ed attrezzature, muffa alle pareti, nonché la presenza di insetti infestanti in esche di cattura poste in più punti della pavimentazione. Inoltre, è stata rilevata e contestata anche la mancata attuazione del piano di autocontrollo (c.d. HACCP) a seguito del rinvenimento di uno stoccaggio promiscuo di generi alimentari con materiali non pertinenti. Tali circostanze hanno reso necessaria la richiesta di intervento di personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, da cui è scaturito un provvedimento di immediata sospensione ed inibizione dell’attività di somministrazione alimenti sino ad avvenuta risoluzione delle criticità.

Il controllo ha altresì comportato sanzioni a carico della titolare per 3.000 euro.

Analoghi controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.