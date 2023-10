Home

18 Ottobre 2023

Livorno 18 ottobre 2023 – Hackney Diamonds, guida all’ascolto dell’album dei Rolling Stones con Only Music Can Save Us

Riprendono dopo la pausa estiva da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, gli incontri con la musica, tra storia, aneddoti e ascolto, a cura dell’Associazione Only Music Can Save Us.

Venerdì 20 ottobre, ore 18.00, Stefano Lucarelli e Massimo Volpi proporranno la guida all’ascolto del nuovo e attesissimo album dei Rolling Stones HACKNEY DIAMONDS.

L’album, disponibile da Symphony già da venerdì 20 ottobre, è il primo disco di inediti degli Stones dai tempi di A Bigger Bang del 2005 cui è seguito l’album di cover Blue & Lonesome.

Hackney Diamonds è prodotto da Andrew Watt, noto per i lavori con Post Malone, Eddie Vedder solista (col quale è stato in tour), Iggy Pop (anche nel suo supergruppo), Ozzy Osbourne, Elton John.

L’Album contiene 12 pezzi ed è stato registrato in vari studi tra cui gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis di Londra, i Sanctuary di Nassau, gli Electric Lady e gli Hit Factory/Germano di New York. La grafica è stata realizzata da Paulina Almira.

Il batterista Charlie Watts appare su due tracce Mess It Up e Live By The Sword. In quest’ultima al basso anche l’ex Stones Bill Wyman, e poi Lady Gaga alla voce e Stewie Wonder al piano e tastiere. Un altro pezzo Bite My Head Off ospita Paul McCartney al basso, mentre in Get Close e Live By The Sword al pianoforte Elton John.

Diverse le versioni disponibile: Cd Boxset (Cd+Bray+Book 64 Pp) Lenticular Cover Deluxe Ltd.Ed; Lp Vinile Crystal Clear Vinyl Ltd.Ed; LP Vinile Nero; CD Digipack Deluxe edition; CD Jewelcase.

L’ascolto dell’album (in vinile) avverrà grazie alla collaborazione con Albizzati Hi-Fi che metterà a disposizione uno dei suoi bellissimi impianti.

