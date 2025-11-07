Cronaca 7 Novembre 2025

Half Marathon, modifiche alle linee autobus

Livorno, 07 novembre 2025

at- autolinee toscane informa che in occasione della Corsa podistica “Half Marathon Città di Livorno”, domenica 9 novembre 2025, le linee 1+, 2+, 3, 5, 8R, 8N, 9, 10, 11, 102 e 104 saranno deviate.

Si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-linee-livorno-domenica-911.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

