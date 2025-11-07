Half Marathon, modifiche alle linee autobus
at- autolinee toscane informa che in occasione della Corsa podistica “Half Marathon Città di Livorno”, domenica 9 novembre 2025, le linee 1+, 2+, 3, 5, 8R, 8N, 9, 10, 11, 102 e 104 saranno deviate.
Si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-linee-livorno-domenica-911.
