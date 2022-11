Home

Half Marathon, tra gli eventi collaterali The New Choir & Tornado Band suoneranno in piazza Grande

9 Novembre 2022

Il giorno 13 novembre in occasione della Half Marathon di Livorno, The New Choir & Tornado Band eseguiranno un concerto in piazza Grande

Il The New Choir accompagnato da anni dalla frizzante musica dal vivo della Tornado Band e diretto dal maestro Noemi Pacini, vanta un vasto repertorio: principalmente musica pop italiana e straniera, ma con richiami ad altri generi come gospel, rock e musica cantautoriale.

Da quando è nato nel 2012 The New Choir ha partecipato a molti eventi in piazze, teatri, o, come in questo caso, alla manifestazione cittadina Half Marathon, a cui vi esortano a partecipare numerosi.

