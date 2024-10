Livorno 30 ottobre 2024 – Halloween a Rosignano Solvay: Divertimento da Brivido al Porto Turistico Marina Cala de’ Medici

Pronti per una serata da paura? Il porto turistico Marina Cala de’ Medici di Rosignano Solvay si prepara a festeggiare Halloween con un evento dedicato ai più piccoli, all’insegna di giochi, sorprese e tanta magia. L’appuntamento è per martedì 31 ottobre dalle 16:00 alle 19:30, nel cuore del Borgo di Marina, che per l’occasione si trasformerà in un luogo incantato e misterioso.

Un Pomeriggio di Attività e Divertimento

Il programma è pensato per far vivere ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza coinvolgente e ricca di attività creative. Tra le proposte principali ci sarà il “Laboratorio creativo della paura,” dove i piccoli potranno dar sfogo alla fantasia con creazioni spettrali. Per i più artistici, il “Laboratorio di pittura delle zucche” offrirà l’opportunità di trasformare le zucche in coloratissimi capolavori, dando libero spazio alla creatività.

Non mancheranno le postazioni di truccabimbi e palloncini modellabili, dove i partecipanti potranno diventare il loro mostro preferito e creare con i palloncini figure spaventose e divertenti. Sarà possibile anche incantarsi con le bolle di sapone giganti, un’attrazione magica che affascinerà grandi e piccini con spettacolari sfere d’aria danzanti.

Dolcetto o Scherzetto tra le Vie del Borgo

Per completare l’atmosfera, i negozi del Borgo offriranno ai bambini la possibilità di partecipare al tradizionale “Dolcetto o scherzetto”, permettendo loro di raccogliere dolcetti in un contesto sicuro e divertente. L’intero borgo sarà allestito con decorazioni spaventose, perfette per immergersi nell’atmosfera di Halloween e vivere un pomeriggio indimenticabile in famiglia.

Un Evento per Tutta la Famiglia

Organizzato in collaborazione con Matteo Animazione, l’evento sarà un’occasione speciale per passare del tempo di qualità insieme, tra giochi, risate e momenti emozionanti. L’ingresso è libero, e il divertimento assicurato per chiunque voglia celebrare Halloween con spirito festoso.

Non mancate: il porto turistico Marina Cala de’ Medici vi aspetta per una festa indimenticabile, piena di magia e divertimento.