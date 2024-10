Eventi

29 Ottobre 2024

Livorno 29 ottobre 2024 Halloween al centro anziani Zanni Nadea: un ponte tra generazioni in vista della festa del 31 ottobre

Dalle 17:00 di lunedì 28 ottobre, sotto la guida della Consigliera Comunale e Presidente della V Commissione Cristina Lucetti, del Presidente del centro anziani, Luciano Raglianti e della Consigliera di Zona 1 Perla Lanzone, bambini e bambine sono stati accolti dagli “anziani del quartiere” per un pomeriggio all’insegna della collaborazione, tra creazioni artigianali e decorazioni pensate per abbellire gli spazi in vista della festa di Halloween. “ Questo momento è più importante della festa stessa ” ha sottolineato la Consigliera Lucetti. “ I bambini preparano gli ambienti e i giochi in compagnia dei nonni del quartiere, creando legami e assaporando insieme il valore della condivisione ”.

L’iniziativa, che mira a stimolare il dialogo e la creatività tra generazioni, è stata accolta con grande entusiasmo anche dagli anziani partecipanti, i quali, come ha detto il Presidente Raglianti, “ritornano bambini, mentre i più piccoli imparano tanto e riscoprono valori fondamentali. È un momento di gioia reciproca e fa bene a tutti.”

La Consigliera Lucetti, che da anni è impegnata nella valorizzazione dei quartieri Nord di Livorno, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento: “Il mio impegno sui territori è volto a rispondere ai bisogni delle persone e a costruire connessioni tra cittadini e istituzioni. Vedere bambini e anziani lavorare insieme per una festa come Halloween è una grande gioia, perché dà valore a ogni sacrificio fatto per le persone, per affermare diritti e migliorare la vita delle comunità.”

La festa di Halloween preparata con cura durante questo pomeriggio speciale si terrà il 31 ottobre al centro anziani Zanni Nadea e sarà aperta a tutti i bambini. Un’occasione di festa, ma soprattutto un momento per ritrovarsi, abbattere le barriere generazionali e costruire insieme una comunità più unita.