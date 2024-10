Home

30 Ottobre 2024

Halloween arriva a Porta a Mare con “Porta a Nightmare”

Livorno 30 ottobre 2024 – Halloween arriva a Porta a Mare con “Porta a Nightmare

Giovedì 31 ottobre, dalle 14:30 alle 21:30, Porta a Mare si trasforma in un mondo di paura e divertimento! Tanti mostruosi eventi adatti a tutta la famiglia.

Ecco il programma per una fantastica giornata di Halloween:

In Area Mazzini, troverete il “Villaggio delle Zucche”, un’area dedicata ai più piccoli con il Laboratorio delle Zucche, animazione a tema e Pumpkin Games.

All’interno della galleria di Officine, spazio a grandi e piccoli, con l’Halloween Photo Booth dove scattare e stampare divertenti foto, l’Horror Party, con un truccatore professionista a disposizione per make up da brividi, il Laboratorio di Halloween per bambini e zucchero filato per tutti.

L’Halloween Street Band, animerà le aree esterne di Mazzini e Officine con uno spettacolo musicale itinerante da brivido!

E per concludere, dalle 18:30 ti aspetta l’Halloween Happy Hour, con DJ set horror.

A chi si presenterà vestito da Halloween, gadget e drink card in omaggio!

I negozi di Porta a Mare vi aspettano a pranzo, per entrare nell’atmosfera di Halloween e proseguire poi nel pauroso mondo di Porta a Nightmare tutto il pomeriggio fino all’aperitivo o alla cena.

Non perdere l’evento più spaventoso dell’anno, solo a Porta a Mare!

L’evento è completamente gratuito.

