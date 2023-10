Home

Halloween in Garibaldi, le modifiche alla viabilità

30 Ottobre 2023

Livorno, 30 ottobre 2023 – Halloween in Garibaldi, le modifiche alla viabilità

È in programma per domani, martedì 31 ottobre, l’Halloween Freak Pride via Garibaldi. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di sicurezza, è stata emanata un’ordinanza che prevede alcune modifiche alla viabilità:

dalle ore 13.30 fino alla mezzanotte divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Garibaldi compreso tra piazza Garibaldi e via Galileo Galilei, e nel tratto di via dell’Oriolino compreso tra via Garibaldi e via Terrazzini, lato civici pari;

dalle ore 15.45 fino alla mezzanotte divieto di transito nel tratto di via Garibaldi compreso tra via della Campana e via Galileo Galilei, in piazza Garibaldi limitatamente alla corsia della carreggiata principale direzione piazza della Repubblica-via Garibaldi (eccetto veicoli dei residenti zona “S”) e nel tratto di via dell’Oriolino compreso tra via Garibaldi e via Terrazzini (ad eccezione dei mezzi diretti alle autorimesse interne, che potranno transitare in regime di senso unico alternato a vista).

I mezzi del trasporto pubblico che abitualmente percorrono le strade interessate dalla manifestazione seguiranno itinerari alternativi.

Sarà garantito il passaggio dei pedoni in sicurezza, l’accesso alle abitazioni, alle attività e ai passi carrabili.

