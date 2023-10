Home

Halloween, tra laboratori paurosi e villaggio degli orrori: tutti gli eventi a San Vincenzo per la festa più mostruosa dell'anno

26 Ottobre 2023

Halloween, tra laboratori paurosi e villaggio degli orrori: tutti gli eventi a San Vincenzo per la festa più mostruosa dell’anno

San Vincenzo (Livorno) 26 ottobre 2023

Tutto pronto anche a San Vincenzo per Halloween, la festa più mostruosa dell’anno in arrivo martedì prossimo 31 ottobre. Dai laboratori della biblioteca nell’ambito del villaggio degli Elfi di piazza Umberto I, che per l’occasione diventerà ‘degli orrori, fino agli eventi in piazza della Vittoria e nella zona pedonale.

Una serie di appuntamenti organizzati dal Comune di San Vincenzo e dalla biblioteca comunale ‘G. Calandra’, con la collaborazione del Carnevale del Mare, della cooperativa Le Macchine Celibi e dell’associazione Sunny Smile.

La giornata prevede varie location e diverse iniziative. Il villaggio degli Elfi di piazza Umberto I si tingerà a tema Halloween a partire dalle 16. 30 per i più piccoli, mentre due ore più tardi, dalle 18. 30, diventerà ‘degli orrori’ e dedicato in particolar modo ai più grandi. Con animazioni mostruose e ambientazioni da paura.

Nello spazio del villaggio dunque dalle 16. 30 alle 18 sono in programma laboratori e letture sul tema, la biblioteca infatti si trasferirà in piazza Umberto I proponendo letture horror e ‘da paura’ (in caso di maltempo i laboratori e le letture si svolgeranno nei locali della biblioteca di piazza Mischi).

La festa ‘mostruosa’ avrà luogo anche tra piazza della Vittoria e la zona pedonale. Anche in questo caso a partire dalle 16.30 ci saranno postazioni truccabimbi, ritrattisti, palloncini modellabili, trampolieri, mascotte itineranti, spettacoli con il fuoco, bolle di sapone giganti, musica e intrattenimento. Uno show di animazione che andrà avanti per tutto il pomeriggio. In questo periodo di Halloween, inoltre, nei locali della biblioteca ‘G. Calandra’ è stato allestito un angolo a tema, con libri dedicati alla festa del 31 ottobre.

