Hangar Creativi All’ ex Deposito ATL, il programma di oggi

29 Settembre 2021

Livorno 29 settembre 2021

Hangar Creativi All’ ex Deposito ATL, via Meyer 67: il programma di mercoledì 29 settembre All’ ex Deposito ATL, via Meyer 67

Livorno, 28 settembre 2021 – Domani, mercoledì 29 settembre, nell’ex Deposito ATL in via Meyer 67, seconda giornata di “Hangar Creativi”, rassegna di conferenze, dibattiti, appuntamenti di studio e ricerca, performance artistiche, videoproiezioni, iniziative specifiche per i giovani, promossa dal Comune di Livorno in qualità di sostenitore del Padiglione Italia alla “17. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia”.

Il programma di domani prevede i seguenti appuntamenti, a ingresso libero e gratuito con obbligo di Green Pass:

Ore 12.30-13.30 Conferenza stampa di presentazione di “Blu Livorno” con il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello, l’assessora all’urbanistica Silvia Viviani e l’assessora al Demanio Viola Ferroni.

Ore 18.00-20.00 Incontro “Contro Culture L’architettura della Cultura”.

Intervengono: Assessore all’Ambiente e Mobilità Giovanna Cepparello, collettivo Queer La Roboterie, psicologo Guido Ricci, operatore sociale Filippo del Bubba, giovane Luca Balestri. Moderano Nicolò Cecioni e Simone Venturi.

Dalle 20.00 alle 23.00 Eventi spettacolari:

COMPAGNIA DIMITRI-CANESSA, video “A Perfect Place”

PIETRO MASCAGNI “Insolito Mascagni”

(trio di fiati)

PIERO CIAMPI “Ha tutte le carte in regola” Omaggio a Piero Ciampi

(azione coreografica)

ROBOTERIE “Musica Sinfonica in Discoteca” Dall’orchestra all’elettronica

Nell’ex Deposito ATL è in corso anche il ciclo di appuntamenti “Scali Urbani” a cura dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Livorno:

09.30-10.45 – LECTURE CICLOSTILE ARCHITETTURA + AREA PROXIMA “EQUAL CITY RIGENERAZIONE TERRITORIALE PEREQUATIVA NELLA VALLE DEL RENO”

Intervengono: Giacomo Beccari, Gianluigi Chiaro. Introduce: Fabrizio Filippelli,

10.45-12.00 – LECTURE XTU ARCHITECTS – “LA VILLE COMME ÉCOSYSTÈME”

Interviene: Anouk Legendre. Introduce: Daniele Menichini

14.00-16.00 – TALK “DECOLONIZING PUBLIC SPACES”

Intervengono: Alun Be, Giulia Frova, Mackda Ghebremariam Tesfau, Rahma Nur, Cecilia Robustelli, Rossana Scaricabarozzi, Maurizio Talanti, Elisa Visconti. Introduce: Francesca Perani. Moderano: Barbora Melis, Valentina Migliarini.

16.15-17.30 – TALK “CITTÀ AUMENTATE”

Interviene: Maurizio Carta. Introduce: Michela Passalacqua.

“Hangar Creativi” è collegato a “Comunità Resilienti”, Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2021, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e curato da Alessandro Melis e si svolgerà con il contributo di Fondazione Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Livorno, Asa, Aamps, in collaborazione con la rassegna di architettura “Scali Urbani” promossa dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Livorno), Cibm, Scuola Superiore Sant’Anna, Circolo “Mazzei”, Tes-Transizione Ecologica Solidale.

Sponsor tecnici: Immersiva, Abate, Lumar, Nobili Pubblicità. Tavolo Lhub promosso da Informagiovani del Comune di Livorno: La Roboterie, Arciragazzi Livorno, Lila, P24, Plastic Free, Sons of the Ocean, Oltre, Arcigay, Elastico, Friday for Future, To/Let.

