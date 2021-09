Home

Hangar Creativi all’ex Deposito ATL: il programma di oggi, 30 settembre

30 Settembre 2021

Hangar Creativi all’ex Deposito ATL: il programma di oggi, 30 settembre

Livorno, 30 settembre 2021

Oggi, giovedì 30 settembre, nell’ex Deposito ATL in via Meyer 67, terza giornata di “Hangar Creativi”, rassegna di conferenze, dibattiti, appuntamenti di studio e ricerca, performance artistiche, videoproiezioni, iniziative specifiche per i giovani, promossa dal Comune di Livorno in qualità di sostenitore del Padiglione Italia alla “17. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia”.

Il programma di domani prevede i seguenti appuntamenti, a ingresso libero e gratuito con obbligo di Green Pass:

ore 18:00-20:00 Incontro “La Città dell’Uomo. L’architettura Sociale”

intervengono: assessore alle Politiche Sociali Andrea Raspanti, assessora all’Urbanistica Silvia Viviani, architetto Simone Orlandi, architetto Gabriele Martella. Moderano Nicolò Cecioni, Giovanni-La Sala

Dalle 20.00 alle 23.00 eventi spettacolari:

COMPAGNIA DIMITRI-CANESSA, video “A Perfect Place”

PIETRO MASCAGNI “Insolito Mascagni”

(trio di fiati)

PIERO CIAMPI “Ha tutte le carte in regola” Omaggio a Piero Ciampi

(azione coreografica)

ROBOTERIE “Musica Sinfonica in Discoteca” Dall’orchestra all’elettronica

Nell’ex Deposito ATL è in corso anche il ciclo di appuntamenti “Scali Urbani” a cura dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Livorno:

9.30-10.45 – LECTURE OKS ARCHITETTI “OK? TRA SPAZI PUBBLICI E PRIVATI”

Intervengono: Eugenio Salvetti, Luca Scollo. Introduce: Daniele Menichini

10.45-12.00 LECTURE NUA ARQUITECTURES “SCENARI IN GIOCO”

Intervengono: Maria Rius Ruiz, Ferran Tiñena Guiamet, Arnau Tiñena Ramos. Introduce: Dunia Demi

12.00-13.15 – LECTURE QUATRE CAPS “UN CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE”

Intervengono: Juan Suay Rel, Santiago Hernández Puig. Introduce: Dunia Demi

14.00-16.00 TALK “ARCHITETTE ITALIANE: INTERAZIONI MEDITERRANEE”

Intervengono: Antonella Mari, Sabrina Morreale, Francesca Perani, Anna Maria Orrù. Introduce: Benedetta Medas. Modera: Elena Fabrizi

16.15-17.30 – TALK “SEGNALI DAL NOVACENE”

Intervengono: Roberto Buizza, Claudia Cocchi, Alessandro Marata. Conduce: Bendetta Medas

“Hangar Creativi” è collegato a “Comunità Resilienti”, Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2021, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e curato da Alessandro Melis e si svolgerà con il contributo di Fondazione Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Livorno, Asa, Aamps, in collaborazione con la rassegna di architettura “Scali Urbani” promossa dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Livorno, Cibm, Scuola Superiore Sant’Anna, Circolo “Mazzei”, Tes-Transizione Ecologica Solidale.

