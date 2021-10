Home

8 Ottobre 2021

“Hangar Creativi”, Il Circolo PD di San Jacopo: “Grande soddisfazione”

Livorno 8 ottobre 2021

Il Circolo PD di San Jacopo si esprime in merito agli eventi della scorsa settimana degli “Hangar Creativi”

Dal 28 settembre al 3 ottobre l’Ex Deposito ATL è stato protagonista con “Hangar Creativi” di numerosi eventi promossi dal Comune di Livorno come sostenitore del Padiglione Italia presso la Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia e che ha consentito a Livorno di occupare per l’occasione uno spazio di immagine a livello internazionale.

Il Circolo del Partito Democratico di San Jacopo negli anni si è concentrato molto sul recupero di questo spazio ed è per questo che esprimiamo grande soddisfazione per aver posto attenzione su un’area così centrale ed importante del nostro quartiere.

L’area dell’Ex Deposito, da tempo abbandonata, per la durata della manifestazione è stata restituita al quartiere e alla città, rendendo questo spazio protagonista di dibattiti, incontri ed approfondimenti culturali dì ampio respiro che hanno permesso la connessione della nostra città con la Mostra Internazionale.

Per questo ci teniamo a ringraziare l’Amministrazione Comunale, promotrice di questa iniziativa, ed in particolare modo la Assessora Silvia Viviani per l’idea di una città moderna, capace di superare i suoi confini e di impegnarsi sul tema importantissimo della rigenerazione urbana.

Siamo convinti che questo sia solo il primo passaggio di una completa restituzione di questo spazio alla città.

Come Circolo PD di San Jacopo ci riteniamo quindi molto soddisfatti del percorso iniziato e continueremo nel nostro impegno politico con l’obiettivo di individuare un più ampio, complessivo e strutturale progetto di riqualificazione e rivitalizzazione dello spazio e degli edifici dell’Ex ATL, da promuovere nell’ambito della pianificazione urbanistica di imminente avvio.





