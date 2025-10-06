Home

Hangar Creativi, PD Livorno: continuiamo ad investire grazie al programma per arte, cultura e impresa

6 Ottobre 2025

Livorno 6 ottobre 2025 Hangar Creativi, PD Livorno: continuiamo ad investire grazie al programma per arte, cultura e impresa

L’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno condivide con soddisfazione il risultato dell’Accordo del Comune e della Regione che destina 8 milioni di euro al Comune di Livorno per dare nuova vita agli ex depositi ATL di via Meyer, gli Hangar Creativi, trasformandoli in un distretto urbano dedicato alle imprese culturali e creative.

Un progetto che unisce innovazione, rigenerazione urbana e inclusione, e che nasce per costruire un nuovo modello di welfare socio-culturale: spazi rigenerati che diventano motori di arte, impresa, partecipazione e comunità.

Negli Hangar si sperimenteranno attività di economia sociale, spettacoli, mostre, laboratori e formazione, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di promuovere benessere, cittadinanza attiva e nuove opportunità di lavoro.

Un passo importante verso una Livorno più creativa, aperta, solidale e civica.

Un grazie al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al Sindaco Luca Salvetti e all’Assessora Silvia Viviani per aver creduto insieme a questa visione comune di città.

🔗 Scopri di più sul progetto: https://hangarcreativi.comune.livorno.it/proposta-candidata

Alberto Brilli

Segretario dell’Unione Comunale PD Livorno