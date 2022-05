Home

Hanno pulito le scogliere del faro dai rifiuti, il Comune ringrazia i 70 volontari

24 Maggio 2022

Livorno 24 maggio 2022 – L’Amministrazione ringrazia i 70 volontari ambientalisti dell’Operazione Faro

Hanno pulito le scogliere dai rifiuti restituiti dal mare, L’Amministrazione Comunale ringrazia le associazioni ambientaliste che venerdì 21 maggio si sono prodigate nella pulizia delle scogliere adiacenti il faro dai rifiuti restituiti dal mare, come la plastica e il polistirolo.

In occasione della giornata europea del mare, in quella che hanno chiamato “Operazione Faro”, circa 70 volontari hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro forze nel recupero e successivo smaltimento dei rifiuti .

Centinaia di sacchetti riempiti, un conteiner pieno di spazzatura portato via per consentire all’area a mare di risplendere come merita.

Queste le associazioni: di Reset AcchiappaRifiuti, Sons of the Oceans, Sea Shepherd, Cai Livorno ,WWF, Plastic Free, A.N.P.A.N.A, IL Mondo dei Fari, Associazione Italiana Sicurezza Ambientale

