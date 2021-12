Home

Happy family-Hapy Christmas laboratorio creativo per bambini al Museo di Storia naturale

11 Dicembre 2021

Happy family-Hapy Christmas laboratorio creativo per bambini al Museo di Storia naturale

Livorno 11 dicembre 2021

Domenica 12 dicembre al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo è in programma “Happy family, Happy Christmas”, un’ incredibile avventura zoologica dedicata al Natale.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Coop Itinera, si rivolge a famiglie con bambini dai 4 anni in su, si richiede la presenza di almeno un adulto per gruppo famiglia.

I partecipanti, dopo aver scoperto le peripezie natalizie degli animali del Museo, potranno preparare insieme le decorazioni natalizie nel laboratorio creativo.

Visto il grande successo dell’iniziativa, è stato organizzato un secondo turno di attività alle ore 17.30.

Prenotazione solo online a questo indirizzo: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando2021

Informazioni: Segreteria didattica museo tel 0586.266711 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

Mail: didatticamusmed@itinera.info

Per gli adulti è richiesto il green pass.

