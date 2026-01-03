Home

Eventi

“Happy…Fania 2026”: grande musica sinfonica al Goldoni per salutare le festività

Eventi

3 Gennaio 2026

“Happy…Fania 2026”: grande musica sinfonica al Goldoni per salutare le festività

Livorno 3 gennaio 2025 “Happy…Fania 2026”: grande musica sinfonica al Goldoni per salutare le festività

Sarà un finale di grande eleganza musicale quello che il Teatro Goldoni di Livorno offrirà al suo pubblico per la conclusione delle festività natalizie. Martedì 6 gennaio alle ore 18, nell’ambito della Stagione sinfonica, l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart” sarà protagonista del concerto “Happy…Fania 2026”, un appuntamento all’insegna della brillantezza e dell’energia.

Sul podio salirà Eric Lederhandler, direttore principale dell’orchestra, mentre il ruolo di solista sarà affidato al flautista Denis-Pierre Gustin, primo flauto dell’Orchestra Nazionale Belga, musicista di fama internazionale che collabora regolarmente con alcune delle più prestigiose istituzioni musicali europee.

Il programma propone un viaggio tra melodie coinvolgenti e virtuosismi, con musiche di Rossini, Godard, Sarasate e Schubert. Ad aprire la serata sarà la celebre Sinfonia da “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, una pagina travolgente che proietta immediatamente l’ascoltatore nel mondo brillante e teatrale del compositore pesarese. Un’opera che già al debutto valse a Rossini l’ammirazione di Stendhal, che la definì «la perfezione del genere buffo».

Seguirà un momento di raffinato lirismo con la Suite de Trois Morceaux op. 116 di Benjamin Godard, pagina di grande fascino romantico che mette in dialogo orchestra e flauto. Un brano che richiede al solista non solo abilità tecnica, ma anche profonda sensibilità interpretativa, qualità che Denis-Pierre Gustin saprà mettere in luce con eleganza.

Il virtuosismo tornerà protagonista con la Fantasia da concerto sulla “Carmen” op. 25 di Pablo de Sarasate, proposta nella versione per flauto. Non un semplice arrangiamento, ma una vera e propria rielaborazione dei temi più celebri dell’opera di Bizet, capace di esaltare le possibilità espressive dello strumento solista.

A chiudere il concerto sarà la Sinfonia n. 3 in re maggiore D. 200 di Franz Schubert, composizione giovanile in cui il genio viennese rivela già un talento melodico straordinario. Una partitura luminosa, pervasa da freschezza, grazia ed entusiasmo, ideale per salutare il pubblico del Goldoni con un messaggio di gioia e vitalità.

“Happy…Fania 2026”: grande musica sinfonica al Goldoni per salutare le festività