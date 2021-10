Home

Eventi

Harborea apre i cancelli, taglio del nastro per la festa delle piante e dei Giardini d’Oltremare

Eventi

8 Ottobre 2021

Harborea apre i cancelli, taglio del nastro per la festa delle piante e dei Giardini d’Oltremare

Parco di Villa Mimbelli, Livorno: Taglio del nastro per l’edizione 2021 di Harborea – Festa delle piante e dei Giardini d’Oltremare

Livorno 8 ottobre 2021

Taglio del nastro per l’edizione 2021 di Harborea: con l’emozionante accompagnamento musicale della Fanfara della Marina Militare si è aperta la decima edizione della Festa delle piante e dei Giardini d’Oltremare che fino a domenica 10 ottobre animerà gli spazi del parco di Villa Mimbelli a Livorno con l’eccellenza del florovivaismo italiano. Presenti all’inaugurazione. Per le istituzioni: il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessore all’ambiente Giovanna Cepparello, il segretario generale del Comune Maria Luisa Massai ed il consigliere della Regione Toscana Francesco Gazzetti. Per Harborea: Marcella Montano Musetti presidente del Garden Club di Livorno e ideatrice dell’evento, Paola Spinelli, curatrice botanica e Nicoletta Campanella curatrice culturale dell’edizione 2021.

Organizzata dal Garden Club Livorno e dal Comune di Livorno, Harborea rientra nel circuito delle grandi fiere nazionali dedicate alla botanica e per gli amanti del verde e del giardinaggio, è il flower show che annuncia l’arrivo della stagione fresca. Circa 70 gli espositori provenienti da ogni parte d’Italia, che presenteranno in fiera le piante e le essenze tipiche della stagione autunnale, pronti a dare il benvenuto ai visitatori con i loro suggestivi e coloratissimi stand.

Ricco anche il programma degli incontri culturali curati dalla scrittrice Nicoletta Campanella la quale accoglierà pubblico e relatori nel “bosco” simbolo di questa edizione, ricreato sotto forma di installazione sul palco del teatrino Mimbelli.

Ricordiamo che in ottemperanza alle vigenti normative, l’ingresso alla mostra sarà consentito esclusivamente al pubblico in possesso di regolare Green Pass.

Il programma di Sabato 9 ottobre prevede:

Dalle 9,30 alle 18:30 Apertura mostra mercato

Giardino di Villa Mimbelli

Ore 10:00

Incontri nel bosco

a cura di Nicoletta Campanella

Ore 10:00

Sentire il bosco.

L’ascolto camminato con Walter Branchi.

Ore 10:40

Nicoletta Campanella. Una giardiniera nel bosco: voci, incontri e visioni per riconsiderare il paesaggio.

Ore 11:00

Isabella Dalla Ragione

Definita un’archeologa delle piante, tra Russia, Giordania, Vietnam e Palestina. Ha viaggiato per recuperare i frutti scomparsi, quelle varietà date per estinte alle quali ridare vita per proteggere il futuro dell’umanità.

Archeologia Arborea. Memoria e recupero delle antiche varietà locali di fruttiferi a rischio di estinzione.

Esposizione di pomi antichi.

Letture tratte da romanzi della letteratura russa con Emanuele e Francesca Gamba.

Accompagnamento musicale

Ore 15:00

Francesco Ferrini ordinario di Arboricoltura e Coltivazioni Arboree all’Università di Firenze, Presidente del distretto vivaistico ornamentale di Pistoia

Amico Albero.

Con la presentazione in anteprima del nuovo libro scritto con Ludovico del Vecchio dal titolo “Resistenza Verde”.

Letture tratte da “Favola d’amore” di Herman Hesse con Francesca Gamba

Accompagnamento musicale

“La Quercia, albero cosmico” composizione in stile naturale con bacche, fiori e i rami dell’albero sacro agli dei e agli uomini. Dimostrazione Floreale a cura di Maisi Razzauti Maestra, dimostratrice della Scuola Italiana di Arte Floreale S.I.A.F.

Ore 17:00

Un Tè con Silvia Bellesi agronoma paesaggista

Dal “bosco giardino” alla “città verde” del futuro. Le grandi giardiniere della storia scrivono l’avanguardia del paesaggio contemporaneo.

Si unisce al tè Alberto Giuntoli, agronomo paesaggista Presidente della Società Toscana di Orticultura

Harborea si svolge con orario continuato dalle 9,30 alle 18,30 il sabato e la domenica. Il costo del biglietto è di Euro 5.00.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin