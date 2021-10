Home

Cronaca

Harborea, grande successo: nel week end oltre 7 mila visitatori

Cronaca

11 Ottobre 2021

Harborea, grande successo: nel week end oltre 7 mila visitatori

Livorno 11 ottobre 2021

Si è conclusa con un grande successo di pubblico l’edizione 2021 di “Harborea – Festa delle piante e dei Giardini d’Oltremare” che per tre giorni ha animato il parco di Villa Mimbelli, con i suggestivi colori autunnali della natura.

“Abbiamo dovuto attendere un anno per portare nuovamente a Livorno il nostro evento florovivaistico di qualità e questa decima edizione ha rappresentato un messaggio di rinascita non solo per noi e per gli appassionati del verde, ma per tutta la città”. Ad affermarlo è Marcella Montano Musetti, Presidente del Garden Club Livorno e ideatrice di Harborea. “E’ stata un’emozione forte accogliere il pubblico al parco ottocentesco, vedere i visitatori entusiasmarsi nella scelta di piante e fiori oppure seguire con interesse gli Incontri nel Bosco, appuntamenti culturali di altissimo livello, ideati e condotti da Nicoletta Campanella.

“Un’edizione 2021 – ha dichiarato la Presidente Montano Musetti – che ha soddisfatto la voglia di evasione e di relazione, senza perdere di vista la vocazione della manifestazione: educare alla bellezza e al rispetto della natura e contribuire alla cura del verde pubblico”. “Un sentito ringraziamento – conclude la Presidente – va all’amministrazione comunale per il fondamentale supporto, al Garden Club di Livorno per la dedizione e il grande impegno profuso nell’organizzazione e all’intera città per la grande partecipazione”.

Alla Presidente Montano Musetti, fa eco il Sindaco di Livorno Luca Salvetti: “È una grande soddisfazionevedere tante persone in uno dei parchi più belli di Livorno. È evidente che Harborea piace, ed è una manifestazione qualificante per Livorno, un modo anche di far conoscere una parte della nostra città che contiene un prestigioso museo, il Fattori. Museo che in questi giorni si è unito allo spirito su Harborea con una bella mostra temporanea di opere a tema floreale dalle collezioni civiche e tante iniziative collaterali sul tema arte in fiore. Mi auguro, conclude il primo cittadino, che questa proficua collaborazione con il Garden club e Harborea possa continuare nel tempo.”

Record per gli ingressi, in questa fase di uscita dalla pandemia: la decima edizione è andata ben oltre i 7 mila visitatori, i quali in ottemperanza alle vigenti disposizioni anti contagio, hanno visitato in totale sicurezza la mostra.

Appuntamento con Harborea, al 2022!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin