Harborea, la Festa delle piante : il programma del secondo giorno

7 Ottobre 2022

Tanti appuntamenti per conoscere un giardinaggio di qualità e vivere una giornata nel parco

Livorno, 7 ottobre 2022

Sabato 8 ottobre, seconda giornata di programmazione per Harborea 2022, la grande festa delle piante organizzata nel parco di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva) dal Garden Club Livorno in collaborazione con il Comune di Livorno.

A partire dalle ore 9.30 fino alle ore 18.30, la manifestazione offrirà al visitatore una gamma infinita di opportunità per avvicinarsi al “magico mondo dei giardini”( tema dell’edizione di quest’anno) : una mostra mercato con 80 espositori provenienti da tutt’italia che porteranno una varietà infinita di piante, e poi caffè letterari, dimostrazioni floreali, percorsi guidati tra gli stand, degustazioni, laboratori e corsi per conoscere antichi mestieri artigianali, corsi base di giardinaggio e di tecniche di coltivazione.

Per chi in questi anni ha frequentato Harborea ( questa è l’undicesima edizione) sa bene che la manifestazione propone nel suo format un ventaglio di iniziative interessanti e curiose che consentono di trascorrere un’intera giornata all’interno del parco.

Si comincia già dalla mattina con una serie di laboratori presso gli stand in particolare rivolti ai ragazzi ( descrizione di coltivazione di frutti e ortaggi, spiegazione di frutti antichi, distillazione di olii essenziali, costruzione di casette per insetti) e poi corsi base di coltivazione di ortensie, orchidee e rose. ( gli appuntamenti sono gratuiti e non richiedono prenotazione).

Il calendario in dettaglio https://www.harborea.com/

I Caffè Letterari nell’antico teatro si susseguiranno nel corso della giornata.

Alle ore 11.30 Domitilla Calamai Osti intratterrà il pubblico parlando del giardino La Luccica (Genesi e storia della Luccica, il giardino cosmopolita del cacciatore di piante Gianlupo Osti); ore 15 sarà la volta del “Giardino di Ninfa” con Lauro Marchetti e Stella Caetani “ Cosa noi ci aspettiamo da un giardino, cosa il giardino si aspetta da noi: l’esperienza di Ninfa” infine alle ore 16, dopo alcune letture sui giardini a cura di Francesca Gamba, Paolo Gori parlerà della “Fattoria di Celle- Quarant’anni liberi di passegiare nel parco”.

Alle ore 17 sempre al vecchio teatrino del parco prima dimostrazione floreale: “Coltivo il mio giardino e il mio giardino mi coltiva. Forme tessiture e colori per ricreare un variopinto giardino sulla tavola”. Attraverso la decorazione sarà riprodotta l’idea di un giardino ideale per decorare la tavola, realizzando una armoniosa sintesi tra natura e artificio.

Sabato 8 ottobre così anche domenica 9 ottobre alle ore 10 presso il padiglione Harborea spazio ai più piccoli con “Creo il mio orto”; primo corso di giardinaggio per bambini per imparare a coltivare le erbe aromatiche (necessaria la prenotazione tel. 3358481006 contributo 10 euro comprensivo del materiale).

Non mancheranno (padiglione Garden Club) i corsi di composizione floreale rivolti alle bambine (dagli 8 ai 14 anni) “Fanciulle in fiore” che avranno l’opportunità di realizzare cestini fioriti con l’aiuto delle maestre del Garden Club. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione tel. 3805271325 e un contributo di 15 euro.

Alle ore 12 ( partenza dal padiglione Harborea) tour tra gli stand accompagnati da una esperta botanica.

L’ingresso alla manifestazione che durerà fino a domenica 9 ottobre è di 5 euro. Gratuito fino a 14 anni.

Il ricavato della manifestazione, insieme al contributo del Comune, consentirà di progredire nel lavoro di restauro del Parco Storico di Villa Mimbelli.

In concomitanza con Harborea il Museo Giovanni Fattori di Villa Mimbelli rimarrà aperto in orario continuato dalle ore 10 alle 19.

Oltre alla splendida collezione permanente che raccoglie opere di tradizione macchiaiola, il Museo proporrà anche “Arte in fiore”; iniziative d’arte tra cui una esposizione temporanea di dipinti a tema floreale e un divertente laboratorio per i bambini.

