Harborea, le modifiche alla sosta dal 6 all’11 ottobre

5 Ottobre 2022

Livorno, 5 ottobre 2022 – Harborea, le modifiche alla sosta dal 6 all’11 ottobre

Per consentire lo svolgimento di “Harborea”, Festa delle Piante e dei Giardini d’Oltremare in programma da venerdì 7 a domenica 9 ottobre nel parco di Villa Mimbelli, è stata emanata un’ordinanza che prevede alcune modifiche alla viabilità.

Da domani, giovedì 6 ottobre, fino a lunedì 11 ottobre, per consentire la sosta dei mezzi degli organizzatori, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio di via Pietri antistante all’ingresso di Villa Lloyd e in via delle Case Rosse per metri 5 prima e dopo il civico 8 e per 5 metri prima e dopo i civici 10/12. Saranno inoltre riservati agli organizzatori una ventina di posti all’interno del parcheggio di via Carlo Meyer (ex deposito Atl) lato sud.

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre nel tratto di via San Jacopo in Acquaviva compreso tra i due cancelli principali di Villa Mimbelli (civici 63 e 65) è prevista l’istituzione di un’area di sosta a disco orario (massimo 20 minuti).

Sarà garantito il transito veicolare e pedonale, l’accesso alle abitazioni ed ai passi carrabili. Gli stalli personalizzati di sosta per disabili saranno ricollocati nelle immediate vicinanze.

