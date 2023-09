Home

29 Settembre 2023

Harlem Globetrotters tornano Italia nel 2024, ecco le tappe ed i biglietti. A marzo a Livorno

Livorno 29 settembre 2023 – Harlem Globetrotters tornano Italia nel 2024, ecco le tappe ed i biglietti. A Livorno a marzo

La squadra americana più divertente del mondo con la palla a spicchi torna in Italia nel 2024 con 8 appuntamenti

Quello labronico sarà l’ultima delle otto esibizioni e concluderà il loro tour italiano. L’ultima volta gli Harlem Globtrotters vennero a Livorno nel 2018

Si chiamano Harlem ma non sono nati nel famoso quartiere di New York, che però ha ispirato il nome perché considerato il centro della cultura e dello spirito afroamericano da sempre.

Si chiamano anche Globetrotters “giramondo”. E questo lo hanno fatto davvero portando momenti di vero divertimento

Gli Harlem Globetrotters sono nati nel quartiere del South Side di Chicago nel 1926 grazie ad Abe Saperstein, allenatore, manager di basket che ebbe l’intuizione di creare una squadra che divertisse soprattutto.

Dopo aver preso parte ad un primo tour nell’Illinois nel 1940, la fama dei Globetrotters crebbe in fretta in America, ed “ebbero un’influenza sociale e furono rapidamente riconosciuti come la migliore squadra di basket del mondo, dimostrando che gli afroamericani potevano eccellere a livello professionale”.

Le 75 mila persone che assistettero allo show dei Globetrotters allo stadio Olimpico di Berlino nel 1951 furono la certificazione che la squadra era diventata un’icona di pace, amicizia, divertimento e solidarietà in tutto il mondo.

Wilt Chamberlain uno dei più grandi giocatori di sempre, prese parte alla storica tournée in Unione Sovietica, e addirittura l’Hall of Famer giocò un’intera stagione con i Globetrotters nel 1958-59. Stagione nella quale la squadra si trasferì ad Harlem, New York.

Negli anni ’70 la popolarità degli Harlem ebbe un nuovo impulso con la creazione di un cartone animato trasmesso il sabato mattina dalla CBS e poi ebbero uno spazio importante sulla rete ABC. La prima donna a giocare con loro è stata Lynette Woodward, campionessa olimpica e da quel momento lo show dei Globetrotters è diventato un appuntamento universale. Che continua a divertire i ragazzi e le ragazze più piccole ma al quale anche gli adulti faticano a rinunciare

Nel 2024 gli Harlem Globetrotters saranno di nuovo in Italia, queste le date:

Venezia (7 marzo, Taliercio)

Torino (8 marzo, Palaruffini)

Milano (9 marzo, Forum)

Roma (10 marzo, Palazzo dello Sport di Roma)

Bologna (11 marzo, Paladozza)

Bari (13 marzo, Palaflorio)

Napoli (14 marzo, Palabarbuto)

Livorno (15 marzo, Modigliani).

I biglietti sono in prevendita su Ticketone a questo link

