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Hashish, bilancino, coltello e contanti sul lungomare di Solvay, denuncianta una 20enne

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25 Maggio 2026

Hashish, bilancino, coltello e contanti sul lungomare di Solvay, denuncianta una 20enne

Rosignano Solvay (Livorno) 25 maggio 2026 Hashish, bilancino, coltello e contanti sul lungomare di Solvay, denuncianta una 20enne

Controlli straordinari dei Arma dei Carabinieri con particolare attenzione alle aree sensibili e ai luoghi di aggregazione giovanile per prevenire fenomeni di microcriminalità e spaccio di stupefacenti. Nel corso dell’operazione, coordinata dalla Compagnia di Cecina con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle pattuglie delle stazioni dipendenti, una giovane di 20 anni residente a Rosignano è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio.

La ragazza è stata controllata sul lungomare di Rosignano Solvay dopo aver attirato l’attenzione dei militari per il suo atteggiamento giudicato particolarmente nervoso e per alcuni precedenti a suo carico. Durante l’ispezione, i carabinieri hanno trovato circa 11 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 150 euro in contanti, materiale ritenuto compatibile con un’attività di spaccio.

Nel corso del controllo, la 20enne è stata inoltre trovata in possesso di un coltello considerato arma proibita. Per questo motivo nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per porto abusivo di arma. La droga è stata sequestrata.

Sempre nell’ambito dell’attività antidroga, tre giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Livorno come assuntori di sostanze stupefacenti. I militari li hanno trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina considerate compatibili con l’uso personale.

Nel complesso, durante il servizio straordinario, i carabinieri hanno controllato 40 persone e 25 veicoli nel territorio del cecinese.