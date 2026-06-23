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Hashish, metanfetamina e caramelle, biscotti e sciroppi al THC: arrestati due 20enni, sequestrati oltre 10 Kg di sostanze

Cronaca

23 Giugno 2026

Hashish, metanfetamina e caramelle, biscotti e sciroppi al THC: arrestati due 20enni, sequestrati oltre 10 Kg di sostanze

Livorno 23 giugno 2026 Hashish, metanfetamina e caramelle, biscotti e sciroppi al THC arrestati due 20enni

I finanzieri del Comando Provinciale di Livorno, nell’ambito del costante potenziamento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due soggetti ritenuti responsabili di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione è avvenuta durante un servizio di pattugliamento allorquando le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno hanno individuato un’autovettura con a bordo due individui, poco più che ventenni, che mostravano un atteggiamento sospetto tale da indurre i militari operanti ad eseguire un controllo più approfondito, che portava al rinvenimento di oltre 500 grammi di hashish occultato nel vano portaoggetti dell’autovettura.

Le successive perquisizioni domiciliari effettuate presso gli appartamenti nella disponibilità dei due soggetti permettevano di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori 9 chilogrammi di hashish, 200 grammi di metanfetamina, 150 grammi di marijuana, 300 tra bustine di caramelle e bottigliette di sciroppi di cannabis, contenenti THC, aromatizzati ai frutti, molto simili a prodotti normalmente commercializzati nei negozi di alimentari, denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita, materiale utilizzato per il confezionamento, telefoni cellulari, l’autovettura utilizzata per il trasporto e una munizione calibro 7,65.

I due soggetti, di nazionalità italiana, uno dei quali già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, sono stati tratti in arresto per violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, trasferiti presso la locale Casa Circondariale.

L’operazione svolta sottolinea, ancora una volta, il continuo impegno profuso dalla Guardia di Finanza a salvaguardia della legalità e al contrasto dei fenomeni di produzione, diffusione e traffico di sostanze psicotrope a tutela della salute pubblica.

Il materiale sequestrato: