25 Giugno 2025

Hashish nascosto negli slip: 20enne tunisino arrestato in piazza Garibaldi

Livorno 25 giugno 2025 Hashish nascosto negli slip: 20enne tunisino arrestato in piazza Garibaldi

Operazione straordinaria della Polizia di Stato: fermato un tunisino di 20 anni con oltre 30 grammi di hashish

Livorno – Durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto tra il pomeriggio del 23 giugno e la notte del 24, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane tunisino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione, che ha interessato diverse zone della città – tra cui piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, il mercato coperto e il lungomare – ha visto l’impiego congiunto di più reparti: Squadra Mobile, Ufficio Immigrazione, Gabinetto della Polizia Scientifica e il Reparto Prevenzione Crimine di Firenze.

Alle 15:30 in piazza Garibaldi, gli agenti hanno notato un uomo che tentava di eludere il controllo, allontanandosi rapidamente. Rincorso e fermato, l’individuo – un cittadino tunisino classe 2004 – è stato perquisito e trovato in possesso, nascosti negli slip, di due frammenti di hashish per un peso complessivo di 30,74 grammi.

Gli accertamenti hanno confermato che il ventenne era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici legati allo spaccio. Portato in Questura, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, fa sapere la Questura, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado, illegalità diffusa e disturbo alla quiete pubblica nelle aree più sensibili della città.