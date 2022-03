Home

Heart Hour, a Livorno luci spente in alcune strade cittadine

25 Marzo 2022

Livorno, 25 marzo 2022

Sabato 26 marzo si svolgerà la quattordicesima edizione di “Earth Hour” – l’Ora della Terra, che costituisce il più grande evento globale su questo tema di grande rilevanza internazionale.

L’iniziativa è promossa dal WWF, quale momento di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici, sostenuta e patrocinata dall’ANCI.

Sabato 26 marzo, tra le 20.30 e le 21.30 le lucidi tutto il mondo si spegneranno per un’ora, per testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico, che nel 2021 ha mostrato tutta la sua gravità e crudezza.

In adesione all’evento, il Comune di Livorno spegnerà,appunto sabato prossimo, le luci in via Cairoli, piazza Cavour,via Magenta,via Goldoni, piazza del Municipio.

Come spiega l’assessore all’Ambiente Giovanna Cepparello; questa adesione non è puramente simbolica ma inserita in una progettualità più ampio perseguita dall’Amministrazione comunale.

Infatti, relativamente alle attività in campo energetico ambientale e di adattamento e resilienza urbani al cambiamento climatico; il Comune di Livorno ha adottato politiche energetiche tese all’efficientamento ed alla riduzione delle emissioni climalteranti nonché interventi di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il Comune, nel perseguire tali obiettivi ha approvato infatti strumenti di pianificazione quali il Piano Comunale per la Qualità dell’Aria (PAC), il Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima (PAESC), e il Piano Locale di adattamento ai cambiamenti climatici per il rischio alluvioni nell’ambito del Progetto Interreg ADAPT.

L’obiettivo strategico del Comune di Livorno mira alla riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 almeno del 45% rispetto al valore del 2004 e all’aumento della resilienza del territorio in riferimento in particolare alle pericolosità climatiche legate agli allagamenti e agli episodi di caldo estremo e ai settori acqua, ambiente, biodiversità e pianificazione.

E’ poi attualmente in corso l’attuazione del programma di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’infrastruttura della Pubblica Illuminazione con la trasformazione di tutti i corpi illuminanti installati nelle pubbliche vie con nuovi corpi a tecnologia Led.

Oltre a quanto sopra riportato è in corso anche l’attuazione del programma di riqualificazione energetica di un lotto di centrali termiche a servizio dell’impianto di riscaldamento degli edifici pubblici.

