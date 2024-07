Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

“Here Comes the Sun”: il lusso incontra il mare a Castiglioncello

Castiglioncello

23 Luglio 2024

“Here Comes the Sun”: il lusso incontra il mare a Castiglioncello

Livorno 23 luglio 2024 – “Here Comes the Sun”: Il lusso incontra il mare a Castiglioncello

“Here Comes the Sun” non è solo una celebre canzone dei Beatles, ma anche il nome di un lussuoso yacht che sta facendo parlare di sé nelle acque di Castiglioncello. (Foto Facebook Castiglioncello e dintorni)

Questo gioiello del mare, dal valore di circa 200 milioni di dollari, appartiene al miliardario polacco Zygmunt Solorz-Zak.

E’ un capolavoro del mare; costruito nei rinomati cantieri olandesi Amels e varato nel 2016, “Here Comes the Sun” è lungo quasi 90 metri. In passato, l’imbarcazione era di proprietà del miliardario neozelandese Graeme Hart. Ora, sotto la proprietà di Solorz-Zak, il mega yacht continua a impressionare per le sue dimensioni e il lusso che offre.

Lusso Estremo a Bordo

“Here Comes the Sun”: il lusso incontra il mare a Castiglioncello

“Here Comes the Sun” è in grado di ospitare fino a 12 ospiti in 10 cabine, con uno staff di 27 membri dell’equipaggio pronti a soddisfare ogni esigenza. A bordo, gli ospiti possono godere di una vasta gamma di comfort, tra cui una spa, una piscina, una sauna, una palestra, un cinema e un Beach club. Ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza di vacanza di lusso senza pari.

Zygmunt Solorz-Zak, proprietario dello yacht, ha un patrimonio stimato di 2,5 miliardi di dollari. È il fondatore di Polsat, il primo canale televisivo privato polacco, e il suo gruppo mediatico è uno dei più influenti della Polonia. Oltre a “Here Comes the Sun”, Solorz-Zak possiede anche lo yacht “New Secret”.

Un’Opera d’Arte sul Mare:

Lo yacht porta il nome di una delle canzoni più amate dei Beatles, simbolo di ottimismo e bellezza, caratteristiche che riflettono perfettamente la maestosità e l’eleganza di questa imbarcazione. La presenza di “Here Comes the Sun” a Castiglioncello ha attirato l’attenzione di molti, aggiungendo un tocco di glamour alle acque italiane.

La presenza di “Here Comes the Sun” a Castiglioncello non è passato inosservato. Residenti e turisti hanno ammirato il mega yacht, simbolo di lusso e innovazione nautica. Questo spettacolo del mare rappresenta non solo il potere economico del suo proprietario, ma anche il fascino intramontabile delle grandi imbarcazioni.

“Here Comes the Sun”: il lusso incontra il mare a Castiglioncello