“Here Comes the Sun” Torna a Rosignano Solvay: “Un Legame con la Costa Livornese” (Foto)

27 Agosto 2024

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 27 agosto 2024 – “Here Comes the Sun” Torna a Rosignano Solvay: “Un Legame con la Costa Livornese” (Foto)

“Here Comes the Sun”, il lussuoso yacht che ha catturato l’attenzione nelle acque toscane, è tornato a Rosignano Solvay. Dopo aver già fatto parlare di sé a Castiglioncello; l’imponente imbarcazione sembra aver stabilito un legame speciale con la costa livornese e, in particolare, con il porto Cala de’ Medici.

Costruito nei cantieri olandesi Amels e varato nel 2016, “Here Comes the Sun” è lungo quasi 90 metri ed è considerato un capolavoro del mare. Di proprietà del miliardario polacco Zygmunt Solorz-Zak, lo yacht rappresenta il massimo del lusso nautico. Con un valore stimato di circa 200 milioni di dollari, offre ai suoi ospiti un’esperienza senza pari; dalle 10 cabine che possono accogliere fino a 12 persone, ai comfort come spa, piscina, sauna, palestra, cinema e Beach club, tutto a bordo è pensato per garantire un soggiorno di lusso estremo.

Non è la prima volta che “Here Comes the Sun” viene avvistato lungo le coste toscane. La sua presenza a Rosignano Solvay lascia intendere che il proprietario apprezzi particolarmente le acque cristalline e l’atmosfera esclusiva della zona. Il porto turistico Cala de’ Medici, noto per la sua accoglienza di mega yacht e imbarcazioni di prestigio, potrebbe essere diventato una tappa abituale per Zygmunt Solorz-Zak, noto anche per possedere un’altra imbarcazione di lusso, il “New Secret”.

Il ritorno di “Here Comes the Sun” a Rosignano Solvay conferma il fascino intramontabile della costa livornese per i grandi yacht e i loro proprietari, che sembrano sempre più attratti dalla bellezza e dalla tranquillità di questa parte del Mediterraneo.

Per gli abitanti e i turisti, la vista del mega yacht aggiunge un tocco di glamour alla costa, consolidando l’immagine di Cala de’ Medici come meta d’elezione per il lusso nautico

Le immagini scattate da Ezio Cairoli

“Here Comes the Sun” Torna a Rosignano Solvay: “Un Legame con la Costa Livornese”