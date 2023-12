Home

Herons ferma la striscia vincente della Libertas

10 Dicembre 2023

Livorno 10 dicembre 2023 – Herons ferma la striscia vincente della Libertas

Si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive della Akern Libertas che perde con merito al PalaTerme con Herons Montecatini. Padroni di casa privi di Chiera, ma solidi e mentalmente inattaccabili.

L’opposto della Libertas che è rimasta aggrappata alla partita solo grazie alla forza di volontà, ma che non ha mai avuto in mano l’inerzia della gara.

I Rossoblù invece, hanno sempre comandato. Hanno trovato in Natali, autore della partita della vita (fino a una manciata di secondi dal termine aveva scritto uno scintillante 9/9 dal campo) il maggiore terminale offensivo, imitato da Sgobba.

In casa amaranto la luce l’ha accesa Tozzi – 11 punti nel secondo quarto – che però si è spenta quando il talento ex San Miniato si è scavigliato e non è più rientrato. Per il resto scarsa attenzione in difesa e fatica in attacco dove è stata subita la difesa ‘mani addosso’ di Barsotti che ha beneficiato di un arbitraggio per nulla decisivo, ma di certo condizionante.

Montecatini ha meritato in modo assoluto la vittoria. Per la Akern Libertas si tratta comunque di una battuta d’arresto indolore in casa di una delle favorite alla promozione in A2.

Fabo Herons Montecatini – Akern Libertas Livorno 82-71 (18-17, 20-15, 24-22, 20-17)

Fabo Herons Montecatini: Nicola Natali 25 (5/6, 4/5), Giorgio Sgobba 19 (4/7, 2/6), Daniele Dell’uomo 13 (2/7, 2/2), Marco Arrigoni 10 (5/9, 0/1), Gianluca Carpanzano 7 (2/5, 1/5), Jose alberto Benites vicente 6 (2/8, 0/3), Antonio Lorenzetti 2 (1/2, 0/0), Marco Giancarli 0 (0/3, 0/1), Alessandro Magrini 0 (0/0, 0/0), Matteo Lorenzi 0 (0/0, 0/0), Valerio Longo 0 (0/0, 0/0), Adrian Chiera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 36 10 + 26 ( Marco Arrigoni 8) – Assist: 17 ( Jose alberto Benites vicente 7)

Akern Libertas Livorno: Francesco Fratto 13 (3/8, 2/2), Andrea Bargnesi 12 (2/4, 2/4), Jacopo Lucarelli 11 (1/3, 2/2), Luca Tozzi 11 (2/3, 1/2), Tommaso Fantoni 9 (2/4, 0/1), Antonello Ricci 5 (1/3, 1/3), Gregorio Allinei 5 (1/4, 1/3), Leon Williams 3 (0/3, 1/1), Andrea Saccaggi 2 (0/5, 0/2), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 34 7 + 27 ( Tommaso Fantoni 12) – Assist: 8 ( Gregorio Allinei , Andrea Saccaggi 2)

