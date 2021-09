Home

Politica

Hevalen Festival 2021, il Festival della Casa del Popolo e di Potere al Popolo

Politica

2 Settembre 2021

Hevalen Festival 2021, il Festival della Casa del Popolo e di Potere al Popolo

Livorno 2 settembre 2021

Giovedì 2 settembre, venerdì 3 settembre e sabato 4 settembre dalle ore 19 si svolgerà l’Hevalen Festival in Piazza XX Settembre, ovvero il Festival della Casa del Popolo e di Potere al Popolo!L’Hevalen Festival (chiacchierate resistenti) non è solo un evento per raccontare una visione – alla quale comunque teniamo molto! – ma imparare collettivamente a riconquistare spazi della nostra città.

“Heval si usa tra persone che sono accumunate da qualche cosa di più dell’essere amici. Da un obiettivo comune, che è molto molto concreto, che ha poco a che vedere con il sogno e molto con la vita vissuta. La traduzione esatta di Heval è compagno e compagna, ed è una parola bellissima. Heval è già di per sé una buona ragione per combattere.”

Le chiacchierate resistenti con Carlotta Vagnoli, Leila Belmoh, Viola Carofalo e Alessandro Sahebi, nascono da questa idea. Da loro abbiamo ascoltato sui social una diversa narrazione sul mondo e grazie a loro ci siamo avvicinati a varie tematiche, ci siamo fatti domande e ci siamo dati delle risposte.

La nostra (vostra) Casa del Popolo nel suo piccolo crede sia importante poi trovare modi e maniere per parlare insieme dal vivo di determinate questioni, che, ancora oggi, sono estremamente reali.

Sarà possibile fornire una cena successiva al dibattito ad un prezzo accessibile al ristorante Melafumo, con modalità che chiariremo a chi sarà interessato tramite l’evento social sulla pagina Facebook ed Instagram, oppure durante ogni singolo dibattito.

I dibattiti cominceranno dalle 19 e si protrarranno fino a conclusione naturale della discussione. Sono i seguenti appuntamenti:

GIO 2/09 ore 19 – “PAZZI D’AMORE”: Anche meno!

48 femminicidi da inizio 2021, precarietà e aumento del carico del lavoro di cura: la violenza economica, sessuale, fisica, simbolioca e psicologica contro le donne è un fatto reale. Come ce la raccontano i media? (spoiler: male)

Carlotta Vagnoli, Viola Carofalo, Aurora Trotta.

VEN 3/09 ore 19 – MEDIORIENTE: Distruggi e scappa!

Dopo la crisi afgana, l’inasprirsi delle violenze in Palestina e in tutto il medioriente, l’Occidente sta cogliendo l’occasione per interrogarsi sul suo ruolo di destabilizzazione dell’area in nome del profitto? (sopiler: no)

Leila Belmoh, Viola Carofalo e Vittorio Cateni.

SAB 4/09 ore 19 – TAX THE RICH: Invidia o giustizia sociale?

La crisi – sanitaria, ambientakle, economica – non fa che aumentare le disuguaglianze. Cosa possiamo fare? Possiamo prendere i soldi da chi si è arricchito e ha speculato? (spoiler: sì)

Alessandro Sahebi, Viola Carofalo, Vittorio Cateni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin