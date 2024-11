Home

6 Novembre 2024

Livorno 6 novembre 2024 HostxHost di Livorno agli albergatori: “Affitti brevi come risorsa, non problema. Appello a una regolamentazione bilanciata”

L’associazione degli Host della Provincia di Livorno (HostxHost) intende espone il pensiero dei gestori delle strutture extralberghiere riguardo alla situazione della disponibilità degli alloggi abitativi, a seguito del focus portato all’attenzione recentemente da vari quotidiani:

“La questione degli affitti brevi nelle grandi città d’arte, come nelle città meno blasonate, è complessa e deve essere considerata da molteplici prospettive.

I centri storici stanno assistendo a un progressivo abbandono da parte dei residenti, attratti da quartieri periferici più economici e vivibili. Questo fenomeno, tuttavia, è iniziato ben prima dell’ascesa degli affitti brevi, che non sono la causa principale, ma una delle risposte alle sfide attuali del mercato.

Oggi, il mercato degli affitti tradizionali è in crisi per i rischi che comporta, tra cui morosità, danni agli immobili e costi legali, tanto che l’immobile non rappresenta più garanzia di tenuta del capitale e di guadagno certo e sicuro.

Gli affitti brevi, pur richiedendo un impegno nella gestione, rappresentano una soluzione vantaggiosa, grazie alla rotazione frequente degli ospiti e alla possibilità di riavere l’immobile in tempi brevi. Tuttavia, una regolamentazione troppo rigida potrebbe inasprire la situazione attuale che vede i proprietari lasciare le abitazioni vuote piuttosto che accollarsi oneri o rischi eccessivi.

In questo contesto, diventa fondamentale un dialogo con le istituzioni per definire un quadro normativo che offra maggiori garanzie ai proprietari, come assicurazioni e fidejussioni, senza però limitare eccessivamente l’operatività degli affitti brevi.

Tale collaborazione consentirebbe un’amministrazione del territorio in equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle dei proprietari, che desiderano quartieri vivibili e vitali.

Gli affitti brevi, se gestiti in modo corretto e responsabile, rappresentano una risorsa importante per l’economia locale. Oltre a garantire un reddito ai proprietari, contribuiscono alle casse comunali attraverso la tassa di soggiorno e sostengono il commercio locale.

I turisti, attratti da queste soluzioni abitative, spendono sul territorio e portano benefici anche in zone meno centrali, favorendo una distribuzione più equilibrata della ricchezza.

Un approccio bilanciato e responsabile permetterebbe di affrontare questa sfida in modo sostenibile, valorizzando il ruolo degli affitti brevi come elemento complementare e

integrativo dell’offerta abitativa cittadina, senza danneggiare il tessuto sociale dei centri storici.

HostXHost sostiene l’importanza di una regolamentazione che promuova qualità e sostenibilità nel settore. Questa visione può migliorare il benessere delle città e delle comunità; favorendo un’ospitalità di qualità che sostiene sia i residenti che l’economia del territorio”.

