Home

Cronaca

Hotel occupato in viale Carducci, degrado e sicurezza, l’intervento della Lega

Cronaca

23 Febbraio 2022

Hotel occupato in viale Carducci, degrado e sicurezza, l’intervento della Lega

Pacciardi, Ghiozzi e Perini (Lega): “Hotel occupato, l’amministrazione che sta facendo? Situazione non più tollerabile”

Livorno 23 febbraio 2022

La denuncia dei Consiglieri Comunali Lega Salvini Premier Giulia Pacciardi, Carlo Ghiozzi. Alessandro Perini

L’Hotel Quattro Mori sul Viale Carducci è ormai da qualche anno fallito e l’edificio che lo ospitava verte in una situazione di totale abbandono tale da risultare ad oggi occupato abusivamente.

In questi giorni siamo stati contattati da alcuni cittadini che ci hanno segnalato come i soggetti che hanno occupato l’edificio sembrano essere extracomunitari, tossici e sbandati.

A conferma di ciò, a seguito di un nostro sopralluogo, abbiamo notato come questi individui abbiano chiuso dall’interno le porte di ingresso dell’ex hotel con catene e lucchetti; l’edificio inoltre verte in un grave stato di degrado tra infissi malandati e semidistrutti, sudicio e sgradevoli odori di urina provenienti dai portoni.

I cittadini ci hanno evidenziato poi come negli ultimi tempi siano stati denunciati alle forze dell’ordine numerosi furti ai danni dei residenti e delle attività limitrofe e che questi, insieme alle numerose tentate infrazioni alle proprietà private, siano avvenuti dalla parte retrostante l’edificio occupato e confinate le chiostre interne degli altri palazzi.

Sempre alcuni cittadini, che hanno le finestre che guardano il retro con l’ex hotel, testimoniano di numerosi strani movimenti al suo interno; tali comportamenti potrebbero essere legati anche a situazioni di spaccio ed altri tipi di attività criminali.

Riteniamo che questa situazione in centro a Livorno non sia più tollerabile, per questi motivi abbiamo chiesto all’Amministrazione di intervenire al fine di contattare quanto prima il proprietario dell’immobile per intimare l’immediato sgombero degli occupanti.

Inoltre abbiamo richiesto che siano nel frattempo presi provvedimenti più immediati e concreti per ristabilire la pubblica sicurezza ed il decoro in una delle strade principali ed importanti di Livorno.

E’ bene che il Sindaco e la Giunta non attendano altro tempo e si adoperino concretamente e velocemente per riportare la normalità in questo gravoso contesto.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin