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Hotspot a Collesalvetti, Fossi (Pd): “Il governo alimenta l’irregolarità e calpesta i diritti: la Toscana difende il modello dell’accoglienza diffusa”

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20 Marzo 2026

Hotspot a Collesalvetti, Fossi (Pd): “Il governo alimenta l’irregolarità e calpesta i diritti: la Toscana difende il modello dell’accoglienza diffusa”

Livorno 20 marzo 2026 Hotspot a Collesalvetti, Fossi (Pd): “Il governo alimenta l’irregolarità e calpesta i diritti: la Toscana difende il modello dell’accoglienza diffusa”

“Esprimo il totale sostegno alla posizione espressa dal segretario provinciale e consigliere regionale Pd Alessandro Franchi che ha espresso ferma contrarietà alla realizzazione di un hotspot del ministero dell’Interno per i migranti a Collesalvetti.

Questo governo vuole imporre un modello della non accoglienza che finisce solo per alimentare, da un lato, l’irregolarità e, dall’altro, per rinchiudere persone in luoghi che assomigliano a centri di detenzione, dove vengono negati i più elementari diritti umani. Il Partito democratico della Toscana è fermamente contrario a questo modello.

La nostra regione ha dimostrato negli anni che esiste un’altra strada: quella dell’accoglienza diffusa, che rappresenta una vera eccellenza. Un sistema fondato sulla collaborazione tra prefetture, forze dell’ordine, Regione e Comuni, enti del terzo settore e del volontariato, capace di garantire una gestione seria, equilibrata e responsabile di un fenomeno complesso come quello migratorio” così il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.