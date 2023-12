Housing sociale, Asia Usb: “fallimento totale, mantenere convenzione stipulata con Comune e Regione” (Video)

Home

21 Dicembre 2023

Livorno 21 dicembre 2023 – Housing sociale, Asia Usb: “fallimento totale, mantenere convenzione stipulata con Comune e Regione”

Case costruite con soldi pubblici finite in mano ai privati ed andate all’asta, Questa mattina Asia Usb è scesa in piazza a protestare e per far sentire la sua voce su quello che ormai è diventato un caso; Le case costruite con soldi pubblici finite in mano ai privati ed andate all’asta

Le abitazioni in via Giolitti a Shangai furono costruite ai sensi della 865 art 35 su terreno del Comune di Livorno e con finanziamenti Regionali ma; consegnate nelle mani di un privato per l’housing sociale a canone concordato.

Una parte degli appartamenti costruiti è stata venduta a prezzi di mercato mentre un blocco è stato destinato all’affitto a canone sociale dal Comune a degli assegnatari che avevano determinati requisiti

Nel tempo l’azienda ha ipotecato questi immobili affittati a canone concordato, sono andati all’asta. Ora gli inquilini che hanno sempre pagato l’affitto regolarmente e assegnatari, rischiano di pagare affitti molto più alti o addirittura lo sfratto.

Asia Usb questa mattina davanti al comune ha condannato questo tipo di edilizia che ha portato ad analoghe situazioni in varie parti d’Italia . Per Giovanni Ceraolo sindacalista Asia Usb l’housing sociale “è stato un fallimento totale e dovrebbe sparire dalla faccia della terra. Il privato non può prendere in mano l’edilizia sociale”. Ma sporattutto prosegue Ceraolo, chiunque abbia la proprietà degli immobili deve assolutamente mantenere la convenzione stipulata col Comune e la Regione. E’ l’unica tutela che questi inquilini hanno, non rifare una nuova convenzione ma mantenere la vecchia in essere. Non arretreremo di un passo su questa posizione”

Le parole di Giovanni Ceraolo sindacalista Asia Usb

