26 Giugno 2021

Recuperato in mare al largo dell’Accademia, in corso soccorso e rianimazione

Livorno 26 giugno 2021

Sono in corso le operazioni di soccorso e rianimazione di un uomo che è stato individuato e recuperato in mare in zona antistante l’Accademia Navale a Livorno

il recupero è stato effettuato dal personale dei sommozzatori dei vigili del fuoco in collaborazione con unità della sede nautica e della guardia costiera

Notizia in aggiornamento

