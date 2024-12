I bambini della Carducci: 200 kg di amore per gli animali in difficoltà

Home

27 Dicembre 2024

I bambini della primaria Carducci protagonisti di un’iniziativa animalista e ambientale

Un vero esempio di sensibilità e altruismo arriva dai piccoli studenti della scuola primaria Carducci all’Ardenza, protagonisti di una giornata dedicata al rispetto degli animali e dell’ambiente. L’iniziativa, organizzata dall’associazione animalista Ata-PC e dalla sua presidente, Simona Bertotto, ha visto la partecipazione attiva dei bambini della classe quarta, che hanno risposto con entusiasmo e grande creatività.

Educare per proteggere: un messaggio per il futuro

La giornata si è svolta con un programma ricco e variegato, volto a sensibilizzare i più piccoli su temi cruciali come il corretto approccio agli animali, le conseguenze dell’abbandono e le emergenze legate all’inquinamento ambientale, in particolare per la fauna marina. Simona Bertotto ha sottolineato l’importanza di avvicinare i bambini a queste tematiche fin da piccoli, spiegando: “Abbiamo parlato di tutto, dagli animali domestici alle plastiche abbandonate in mare e alla loro pericolosità. I bambini sono stati molto reattivi, pieni di domande e curiosità.”

L’iniziativa si è arricchita grazie alla collaborazione di due agenti della polizia municipale, che hanno spiegato ai bambini le conseguenze legali dell’abbandono e del maltrattamento degli animali, oltre a buone pratiche da seguire come raccogliere le deiezioni canine. La giornata ha visto anche la partecipazione di una guardia del Parco di San Rossore, che ha illustrato come comportarsi in ambienti boschivi e di fronte a specie selvatiche come i lupi.

Un gesto di grande generosità

La sorpresa più emozionante è arrivata proprio dai piccoli partecipanti, che di loro iniziativa hanno raccolto circa 200 kg di cibo da donare agli animali di famiglie in difficoltà. Un gesto spontaneo che ha colpito profondamente Simona Bertotto: “Non me lo aspettavo, sono stati meravigliosi. Hanno anche realizzato un bellissimo cartellone contro l’abbandono degli animali. È un esempio che dovrebbe ispirare tutti noi.”

La forza del messaggio

Il cartellone creato dai bambini, pieno di disegni e slogan contro l’abbandono, rappresenta un vero e proprio manifesto di speranza e consapevolezza. Le parole e le immagini scelti dai piccoli artisti dimostrano che, attraverso l’educazione, è possibile trasmettere valori importanti che, a loro volta, generano azioni concrete.

Questa giornata non è solo un ricordo, ma un punto di partenza. Simona Bertotto desidera continuare a coinvolgere i bambini e le scuole in attività simili, sottolineando l’importanza di creare una rete educativa che includa associazioni, istituzioni e famiglie. Il loro impegno dimostra che ogni piccolo gesto, come raccogliere cibo o realizzare un cartellone, può fare la differenza per il benessere degli animali e del pianeta.

L’iniziativa della scuola primaria Carducci è una storia di altruismo e sensibilità che ci ricorda quanto sia importante educare le nuove generazioni al rispetto per gli animali e per l’ambiente. Un grazie speciale va ai bambini, veri protagonisti di questa bellissima storia, che con il loro entusiasmo e generosità hanno dimostrato che il futuro è nelle mani di chi crede nel cambiamento.

