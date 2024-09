Home

28 Settembre 2024

I bambini dell’Istituto comprensivo Micheli-Lamarmora hanno piantato tigli al parco delle Mura Lorenesi

La vicesindaca Libera Camici e l’ufficio Gestione del Verde Urbano, agricoltura, foreste e biodiversità hanno piantato nei giorni scorsi 3 alberi di Tilia Cordata al Parco Mura Lorenesi.

Le piante sono state allevate e fornite dal Vivaio Mati di Pistoia e messe a dimora da Giardineria Italiana.

Una delegazione di bambini e bambine dell’Istituto comprensivo Micheli-Lamarmora – scuola temporanea in via Villa Glori che si trovano all’interno del parco delle Mura Lorenesi hanno preso parte al trapianto in maniera attiva e imparato le caratteristiche botaniche e fisiologiche degli alberi.

In particolare i tigli hanno un età di 10/12 anni e un altezza di 3,5 mt, sono piante decidue e necessiteranno di tanta acqua per tutto il periodo estivo per crescere rigogliose.

I bambini e le insegnanti si sono dichiarati disponibili a prendersene cura nei primi tre anni e per questo ad ogni piccolo alunno è stato conferito un diploma di merito con un invito scritto di pugno da ogni albero: “Curami con amore, aria e sole, sussurrami gentili parole, aiutami a germogliare nelle stagioni che dovrò affrontare”…

L’iniziativa vuole promuovere, partendo dal coinvolgimento delle nuove generazioni, la cura e il mantenimento dell’ambiente naturale vissuto quotidianamente dagli alunni e dalle alunne che frequenteranno le scuole in questione.

L’obiettivo è diffondere lo spirito dell’amministrazione condivisa e della partecipazione attiva dei cittadini più piccoli.

Durante l’iniziativa i bambini e le bambine hanno letto filastrocche dedicate all’amore del verde fra le quali quella dedicata a Dino il guardiano e Sauro il suo Giardino.

