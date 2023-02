Home

I bonus disponibili per i cittadini con ISEE fino a 40.000€: scopri i più vantaggiosi

14 Febbraio 2023

13 febbraio 2023 – I bonus disponibili per i cittadini con ISEE fino a 40.000€: scopri i più vantaggiosi

Non è necessario avere un ISEE basso per poter accedere ai bonus messi a disposizione dal governo. Ecco le opportunità per i contribuenti con reddito più elevato.

Di solito, i bonus, le agevolazioni e i contributi sono destinati solo ai cittadini con un ISEE sui valori minimi, escludendo così una vasta porzione di contribuenti che ne avrebbero comunque bisogno.

Per i contribuenti con un reddito superiore a 25.000 euro, i nuovi bonus rappresentano un’ottima notizia.

Pur essendo limitate rispetto a sussidi più generosi come il Reddito di cittadinanza o il Bonus bollette, destinati ai contribuenti in condizioni economiche difficili, esiste comunque una panoramica di misure accessibili per il cittadino “medio”.

Ecco la mappa dei bonus per chi ha un ISEE nella media.

Assegno unico, spetta indipendentemente dall’Isee, anche se più è bassol’Isee, maggiore sarà il sostegno. Quest’anno, tra l’altro, gli importi aumentano di qualche euro per effetto della rivalutazione (+8,1%).

Frequenza all’asilo nido per i bambini di età inferiore ai 3 anni

Chi ha figli e un Isee superiore a 25.000 euro avrà a disposizione anche il rimborso mensile delle spese sostenute. Sotto la soglia Isee dei 40.000 euro il rimborso può arrivare a 227,27 euro mensili (2.500 euro l’anno: viene erogato per un massimo di 11 mensilità)

Sopra i 40.000 euro di Isee, il rimborso scende a 136,37 euro al mese per un massimo annuo di 1500 euro.

Tasse universitarie

ISEE di valore fino a 20.000 euro e rientrano quindi nella no tax area.

Per gli studenti con ISEE familiare superiore alla no tax area di 20.000 euro esistono degli esoneri parziali che vanno dall’80% al 10% dell’importo complessivo delle tasse universitarie:

per ISEE tra 20.000 e 22.000 euro c’è la riduzione dell’80%

ISEE tra 22.000 e 24.000 euro c’è la riduzione del 50%

per ISEE tra 24.000 e 26.000 euro c’è la riduzione del 30%

ISEE tra 26.000 e 30.000 euro la riduzione va dal 20% al 10%

Acquisto prima casa under 36 reddito Isee inferiore a 40.000 euro

Gli under 36 possono usufruire alcune agevolazioni fiscali,

Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale:

riduzione del 50% sugli onorari notarili;

il credito d’imposta (sugli atti soggetti a IVA) pari all’IVA corrisposta

