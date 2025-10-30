Home

30 Ottobre 2025

Livorno 30 ottobre 2025 I carabinieri commemorano il 25° anniversario tragedia di Capraia

Nella mattinata di oggi i Carabinieri di Livorno hanno ricordato le vittime del disastro di Capraia del 30 ottobre 2000. In quel terribile evento, avvenuto alle 21:30 circa, un elicottero dei Carabinieri, dopo pochi minuti dal decollo dall’eliporto sito nei pressi del castello di Capraia, è precipitato in mare, inabissandosi. Tutte le 8 persone a bordo, 7 Carabinieri ed un Agente della Polizia Municipale di Capraia, hanno perso la vita nell’impatto.

La cerimonia di commemorazione è iniziata all’interno della caserma “Generale G. Amico” dove, alle ore 10:00, alla presenza dei familiari delle vittime, è stato deposto un cuscino di fiori alla lapide commemorativa alla presenza delle autorità intervenute: il Prefetto di Livorno, Dott. Giancarlo Dionisi, il Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”, il Generale di Brigata Marco Carletti, Comandante della 2^ Brigata Mobile di Livorno, il Colonnello Dario Mineo, Comandante Provinciale di Livorno, il Colonnello Gabriele Gainelli, Comandante del Raggruppamento Aeromobili CC di Pratica Di Mare; presenti altresì il Capitano Macauda, Comandante del Nucleo Elicotteri CC di Pisa, una rappresentanza del Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

Successivamente, alle 10:30, sulla banchina antistante la chiesa di San Jacopo in Acquaviva, un cuscino di fiori è stato lanciato nello specchio di mare prospicente, in ricordo di tutte le vittime:

i due piloti, i Marescialli Capo Riccardo Di Meo ed Elvio Possemato, e gli altri componenti dell’equipaggio, il Maresciallo Aiutante Rocco Vignola ed il Maresciallo Ordinario Cristiano Matano, tutti in servizio presso il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa;

il Maresciallo Capo Ludovico Muratori, il Maresciallo Ordinario Marco Zaccani ed il Carabiniere Massimiliano Montanino, rispettivamente Comandante ed addetti alla Stazione Carabinieri di Ardenza;

il Comandante della Polizia Municipale di Capraia, Alessandro Benelli.

Dopo il lancio dei fiori, nella vicina chiesa di San Jacopo è stata celebrata la Santa Messa in suffragio delle vittime, officiata dal parroco della chiesa di San Jacopo in Acquaviva.

