I Carabinieri del Tuscania a Kabul mettono in sicurezza i cittadini afghani

Cronaca

19 Agosto 2021

I Carabinieri del “Tuscania” mettono in sicurezza i cittadini afgani che avevano collaborato con il personale diplomatico.

Livorno 19 agosto 2021

Sono stati i Carabinieri dell’Aliquota di Scorta del Contingente presso l’Ambasciata d’Italia a Kabul che hanno totalmente pianificata, organizzata e gestita l’evacuazione dalla Sede Diplomatica, con i talebani già in città.

I militari, effettivi al 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, di stanza a Livorno, presso la caserma “Vannucci, alle dipendenze della 2^ Brigata Mobile dei Carabinieri, comandata dal Generale di Brigata Stefano Iasson; una volta giunti presso la safe zone dell’aeroporto, in linea con le disposizioni d’emergenza impartite dal Capo Missione, si sono recati presso i gate d’accesso dell’area aeroportuale.