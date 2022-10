Home

I carabinieri forestali a scuola per diffondere la cultura ambientale

23 Ottobre 2022

I carabinieri forestali a scuola per diffondere la cultura ambientale

Isola d’Elba (Livorno) 23 ottobre 2022

I Carabinieri Forestali del Reparto P.N. “Arcipelago Toscano” e delle Stazioni Carabinieri “Parco” di Portoferraio, Marciana Marina e Isola del Giglio, per diffondere la “cultura ambientale” soprattutto tra i più giovani hanno svolto degli incontri sia in aula che in spazi aperti con i ragazzi di sette scuole primarie e secondarie dell’isola.

Gli incontri si inseriscono in un quadro di iniziative per i 200 anni dalla fondazione del Corpo Forestale dello Stato il cui personale è transitato per la quasi totalità tra le file dell’Arma dei Carabinieri già fortemente impegnata sul fronte della tutela ambientale che ha così acquisito ulteriori e maggiori competenze per la tutela del patrimonio forestale, naturalistico e della montagna.

