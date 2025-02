Home

15 Febbraio 2025

Cecina (Livorno) 15 febbraio 2025 I carabinieri segnalano quattro persone come assuntori

I carabinieri di Cecina impegnati al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa, con particolare riguardo alla vigente norma in materia di stupefacenti nelle prime ore della mattinata e a seguito di una mirata indagine hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico un quarantenne di origini albanesi

L’uomo è stato trovato in possesso di 0,92 grammi di cocaina e 0,87 grammi di crack; condotto in caserma, è stata elevata a suo carico segnalazione amministrativa diretta alla Prefettura quale assuntore a scopo non terapeutico

In esito ai successivi controlli svolti, altre tre persone, età compresa tra 21 e 24 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Livorno quali assuntori di sostanze stupefacenti, sorpresi in possesso di modiche quantità ovvero dosi di hashish destinate ad uso personale non terapeutico. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e distruzione.